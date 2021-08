La familia real felicitó a Meghan de Sussex en su cumpleaños

Ante el distanciamiento entre los duques de Sussex y la familia real inglesa, algunos pensarían que la monarquía "olvidaría" el cumpleaños de la esposa del príncipe Harry. Pero no fue así, al menos en redes sociales.

La cuenta de Twitter @RoyalFamily publicó justamente un saludo para Meghan Markle, duquesa de Sussex en este cumpleaños que también ha sido motivo de expectativa para los seguidores de celebridades.

No es un secreto la distancia que se ha generado entre la familia conformada por el príncipe Harry, Meghan y sus dos niños pequeños y los miembros activos de la casa real del Reino Unido.



Sobre todo desde la polémica entrevista que dieron los Sussex a la presentadora estadounidense Oprah Winfrey, seguido por el anuncio del príncipe de redactar sus memorias.



Así que, pese a que la pareja se mudó a vivir a California, esperando llevar una vida más tranquila y lejos del foco de los medios, había mucha expectativa por saber quiénes saludarían o no a ex actriz -Meghan fue protagonista de la serie de televisión Suits- y cómo celebraría este cumpleaños.

https://publish.twitter.com/?query=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FRoyalFamily%2Fstatus%2F1422829977221967875&widget=Tweet

Las incognitas parecen despejarse, primero al anunciarse que Meghan no realizaría muchas fiestas, al menos no al estilo Hollywood, y al saberse de la felicitación de parte de la casa real:



"Wishing The Duchess of Sussex a very Happy Birthday Today" (Deseándole a la duques de Sussex un feliz cumpleaños hoy), fue el breve mensaje acompañado con imágenes de Meghan y la reina Isabel II, así como de la duquesa y su esposo y una más de la pareja en compañía de su hijo mayor, Archie.

REDACCIÓN DE CULTURA

​@CulturaET