La ‘amenaza’ que representa el papa Francisco

En el último tiempo, muchas personas han atacado al papa Francisco acusándolo de comunista, incluso de apoyar al régimen cubano diciendo que nunca se pronunció.

Nada más alejado de la realidad. De este y de otros temas se ha ocupado el papa en sus alocuciones, llamando a la verdad, a la reconciliación y a enmendar los errores en distintos lugares del mundo con problemas, incluido Colombia.



Es un hombre bueno y ecuánime, decente y bondadoso, considerado con los más necesitados. Un hombre que incluso en su comunidad, estando en un alto puesto, volvió a la base y de ahí su sabiduría lo llevó de nuevo a subir. El mismo hombre de Dios que se convirtió en papa el 13 de marzo del 2013, siendo el representante principal de Dios en la Tierra número 266.

De su importancia y su decencia hablará la abogada María del Rosario Carrillo Férgusson en el blog Paz y Desarrollo de eltiempo.com del 8 de agosto (http://blogs.eltiempo.com/pazydesarrollo).



Nacida en Ciénaga, Magdalena, especialista en Derecho Administrativo y en gerencia de proyectos de obras civiles, Carrillo es apasionada de la lectura y la literatura, y afirma que “en estos tiempos, le he oído comentar a varios católicos que no reconocen al papa Francisco como su líder, porque es 'comunista' y lo dicen como una ofensa. Sin argumentos ni fundamentos pretenden descalificarlo al mejor estilo de quienes hacen propio un rumor y lo repiten”.



La abogada recorre varios hechos sucedidos durante el papado de Francisco, entre ellos los casos de pederastia, “pero eso no hace temblar la economía del mundo. Y hablando de eso, ni siquiera se empobreció el Banco Vaticano cuando ordenó su reorganización y rechazó los dineros de la mafia de Italia y del mundo para las iglesias”, agrega.

Revisar la vida del papa es parte de ser un buen católico. Conocer a este papa llevará a ver que es uno de los mejores hombres que esta comunidad puede tener, alguien que incluso se ha acercado a los jerarcas de otras religiones para luchar juntos contra la desigualdad y ratificar que no importa cómo se llame el dios de cada uno si es justo, bueno y tiene siervos compasivos que siempre estén del lado de los que más sufren, de los más necesitados.



“El papa modela simplemente a Cristo y pretende seguir su ejemplo (…) Francisco, el más humano, nos recuerda que como polvo que vuelve para perpetuar la Tierra, tenemos obligaciones con este bello pero agotado planeta, con todos los seres que lo habitan y un compromiso vital con el tejido humano, conformado por millones de personas que, por concepciones artificiosas y a través de la soberbia del poder, son excluidas y divididas por el color de piel, sus creencias y por la pobreza material que trae tanto desequilibrio”, sigue.



Saber del papa, valorar su trabajo, recorrer su trabajo, es asignatura pendiente de muchos.