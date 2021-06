¿Kimberly Reyes se separa? La modelo y actriz aclaró su situación

Durante algunos días, la actriz, modelo y presentadora Kimberly Reyes se alejó de sus redes sociales. De inmediato, sus seguidores empezaron a especular respecto a lo que le había sucedido. El rumor que cobró más fuerza fue la supuesta separación de su esposo, el empresario barranquillero Federico Severini.

"Oigan, vengan acá, me metí a esta hora porque ya me iba a acostar a dormir, pero es que me impresiona la capacidad de la gente de asumir y de tratar de inventar 800 mil bochinches porque... O sea, uno no tiene derecho a sentirse mal, a tener una época en la que está enfermo", dijo Reyes en una de sus historias de Instagram, red en la que tiene 4 millones de seguidores.



Sin entregar más detalles, la modelo apareció en el video con Severini, con quien se casó en octubre del 2018.

