Kim Kardashian denuncia a sus exescoltas por robo en París

En 2016, Kim Kardashian fue víctima de un robo en el hotel que se hospedaba en París mientras asistía a la Semana de la Moda. Después de dos años, la famosa podría ser indemnizada con siete millones de dólares. Su compañía de seguros denunció a sus exguardaespaldas Pascal Duvier y a la empresa Protect Security por negligencia.

La aseguradora expone que esa noche hubo muchos errores por parte de Duvier, quien debía asegurarse de que todo estuviera bien. En el hotel existían fallas como la falta de una cerradura en la entrada principal del patio o que el intercomunicador de la puerta no funcionaba.



El 3 de octubre de 2016, Kim Kardashian se encontraba sola en el hotel ya que su guardaespaldas había salido a acompañar a sus hermanas, Kourtney y Kendall, a un club. En ese momento, cinco hombres armados entraron y, con una pistola, amenazaron y encerraron en el baño a la mujer para robarse joyas por valor de 10 millones de dólares, entre las cuales estaba, al parecer, su anillo de compromiso de casi cuatro millones de dólares.



"Pensaba que me iban a disparar por la espalda", dijo meses después entre lágrimas la famosa en uno de los episodios de su reality 'Keepin' Up With The Kardashians'.

LA NACIÓN (Argentina) / GDA