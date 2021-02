Kim Kardashian hablará de su divorcio en dos especiales de televisión

Dos especiales de televisión dedicará la modelo y empresaria Kim Kardashian para contarles a sus seguidores sobre su divorcio del rapero Kanye West, sin este en pantalla pero seguramente muchas veces nombrado.



Aunque no hay una fecha exacta para la presentación de estos programas, que harán parte del nuevo formato de las Kardashian en televisión, las grabaciones ya empezaron y se verán por Disney, en Hulu, para Estados Unidos, y Star+ en el resto del mundo.

Los reality show estarán al aire en marzo, aunque todavía no hay fechas confirmadas.



La pareja anunció oficialmente su divorcio el pasado 19 de febrero, pero de la separación se venía hablando desde hace algunos meses, es la tercera de Kardashian y la primera de West, con números gigantes sobre la fortuna a repartir: unos 2.200 millones de dólares, aproximadamente.



Los seguidores de ambos ya están expectantes pues quieren saber los detalles de la separación de una unión que siempre estuvo disponible para los medios, con sus apariciones en alfombras rojas y también los momentos difíciles de West, en los que su esposa trató de apoyarlo.



En mayo de 2014 y en Florencia, la pareja dio el sí y tuvieron cuatro hijos: North, Saint, Chicago y Psalm, cuyas edades oscilan entre los 21 meses y los siete años.



El Daily Mail informó que Kim Kardashian ha dicho que su decisión de separarse es sensata pues “solo busca el bienestar para su familia y se siente aliviada por pasar la página”, según le dijeron a este medio personas cercanas a su entorno. Sin embargo, no deja de sentir tristeza por este hecho, agregó.



Además, se ha comentado que solo North, la niña mayor, de siete años, parece darse cuenta de lo que está sucediendo, pues sus hermanos más pequeños no estaban tan acostumbrados a ver juntos a sus padres por largos periodos de tiempo.



El matrimonio de Kardashian con West es el que más le ha durado a la modelo y protagonista con su familia del reality show que las ha hecho famosas en el mundo.



Su primer matrimonio fue en el 2000, cuando Kardashian tenía 19 años y huyó con el productor musical Damon Thomas, con quien se casó. Este último le pidió el divorcio en el 2003 pero la modelo argumentó que había sufrido abuso físico y emocional por parte del productor.



En 2011 se casó con Kris Humphries, jugador de la NBA, luego de un noviazgo de 10 meses. Tras 72 días de enlace, Kardashian pidió el divorcio por “diferencias irreconciliables”. Dos años después quedaron separados.



Su noviazgo con West se dio a conocer en el 2012 y la relación se vio en la séptima temporada de Keeping Up with the Kardashians y el rapero apareció en un buen número de programas.



Ahora, Kim Kardashian queda soltera de nuevo y a la espera de cómo se repartirán los bienes. La modelo, según rumores de la industria del entretenimiento sobre el contrato prenupcial, espera recibir un millón de dólares por año de matrimonio y se quedaría con todas las joyas. Además, tendría a su nombre el seguro de vida del rapero, hoy de 43 años, que asciende a 20 millones de dólares.



Todo lo anterior, dijo The Sunday Mirror, se vería en los programas, pero mientras llegan, la modelo y empresaria contrató de nuevo a la abogada Laura Wasser para finiquitar esta separación, la misma que le ayudó cuando se divorció de Humphries y que ha estado al frente de la disolución de relaciones de varias parejas famosas.



