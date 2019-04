Kim Kardashian está estudiando para ser abogada

Aunque podría pensarse que Kim Kardashian ha cumplido todos sus sueños (tener fama, ser multimillonaria, estrella de la televisión y ser dueña de su propia línea de maquillaje) acaba de tachar de su lista el aparecer en la portada de la revista estadounidense Vogue.



"Soñé con este momento por tanto tiempo; muchos dijeron que nunca llegaría. Recuerdo que cuando era una niña soñaba con que, algún día, estaría en la portada de Vogue", escribió la celebridad en su cuenta de Instagram.

En la entrevista, publicada por Vogue, Kardashian dio detalles sobre su relación con el rapero Kanye West, sobre ser madre y estar a punto de tener a su cuarto hijo (a través de una madre sustituta).

La estrella de 'Keeping Up With The Kardashians' contó que está estudiando para convertirse en abogada y planea graduarse en 2022.



Aunque pensó mucho en si debía tomar esa decisión, decidió iniciar sus estudios el año pasado.



"El primer año de universidad tienes que ver tres temas: derecho penal, agravios y contratos", contó.



“Para mí, los actos ilícitos son los más confusos, los contratos los más aburridos y el derecho penal puedo hacerlo hasta dormida”, explicó.



Además, confesó que en su primera prueba obtuvo un puntaje de 100 y que la lectura es lo que más se le dificulta, aunque capta los conceptos en segundos.



Su interés parece venir de su padre, Robert Kardashian, quien fue abogado, pero también, porque el año pasado intercedió por una mujer sentenciada a cadena perpetua y logró que Donald Trump le conmutara la pena.



