Kim Kardashian es una de las mujeres más reconocidas en el mundo debido a su popularidad, su participación en programas de entretenimiento y su imponente figura ha marcado su paso por pasarelas y alfombras rojas alrededor del mundo.



En su cuenta de Instagram tiene más de 353 millones de seguidores y su programa, “Keeping up with the Kardashians” es uno de los más vistos en el mundo del entretenimiento.

Sin embargo, muchas personas siempre tienen la duda de los cuidados que tiene la modelo para preservar su cuerpo y conservar la figura que le permite vestir exclusivos diseños que expertos de la moda confeccionan especialmente para ella.

Aquí le contamos cuál es la rutina de entrenamiento de la millonaria estadounidense:

Según información compartida por Melissa Alcántara, entrenadora personal de Kim Kardashian, la modelo adoptó su método de entrenamientos que se basa en la constancia, en el trabajo duro y en la mentalidad positiva.

Kim Kardashian Foto: AFP

Medios internacionales hablaron con la experta en figura deportiva, quien contó que las rutinas de entrenamiento inician cada mañana a las 5:30.



Alcántara dice que se basa en un proceso de evolución y perfeccionamiento de las técnicas que se usa en cada uno de los entrenamientos y que se enfoca en la fuerza y la resistencia.



“Enfoco el entrenamiento de Kim como el mío. Siempre intento agregar algo más de peso. Unas veces nos enfocamos en la forma y otras nos centramos en la fuerza. Pero siempre hacemos los mismos ejercicios: empujes de cadera (Hip Thrust), estocadas inversas, prensa de pecho, prensa de hombros”, comentó la entrenadora.



Así mismo, dijo que es primordial priorizar el trabajo de fuerza por encima del cardio, ya que eso ayudaría a la evolución en los entrenamientos que duran hora y media y que se hacen seis veces a la semana.



Por su parte, Kim Kardashian compartió su dieta en redes sociales y dijo que es importante consumir pequeñas cantidades de carbohidratos y proteínas antes y después de cada entrenamiento físico.



Además, comentó que es necesario tener una buena porción de verduras en el plato de comidas, ya que estas ayudan a absolver el resto de los nutrientes y aportan al proceso de digestión.



