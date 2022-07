El actor estadounidense Kevin Spacey se declaró no culpable, ante un tribunal británico, de los cinco delitos sexuales que se le imputan, presuntamente cometidos contra tres hombres entre 2005 y 2013 en el Reino Unido.

Spacey, que había sido acusado formalmente el pasado 13 de junio, compareció ante el tribunal penal de Old Bailey, en Londres.



El actor, ganador de dos Óscar por Los sospechosos de siempre (1995) y American Beauty (1999), ya había comparecido el pasado 16 de junio ante la Corte de Magistrados de Westminster (Londres), que decidió dejarlo en libertad hasta la vista judicial de esta semana. Spacey contestó con un “no culpable” a cada uno de los cargos. La corte fijó para el 6 de junio de 2023 el comienzo del juicio.



Los cinco cargos que se le imputan comprenden dos supuestas agresiones sexuales en marzo de 2005 en Londres contra un hombre (demandante número 1) que ahora tiene más de 40 años.



Una tercera agresión se produjo supuestamente también en la capital en agosto de 2008 contra el “demandante número 2”, que actualmente tiene más de 30 años. Este hombre lo acusa asimismo de hacerle participar en una actividad penetrativa sin consentimiento, un cargo de mayor gravedad, lo que ha motivado que el caso haya pasado al Old Bailey.



Otra agresión sexual, contra el demandante número 3, tuvo lugar, según la Policía, en abril de 2013 en el condado de Gloucestershire.

El mes pasado, su abogado, Patrick Gibbs, había indicado ante la corte que su cliente negaba “rotundamente cualquier criminalidad” y “lo demostrará durante el proceso”.



Londres / Efe

