El actor estadounidense Kevin Spacey, acusado de haber agredido sexualmente a cuatro hombres en el Reino Unido, fue declarado inocente el miércoles, día en que cumplió 64 años, al término de un muy mediático juicio en Londres.



(Le recomendamos: Kevin Spacey, de querido antihéroe a polémico marginado de Hollywood

Tras un mes de vistas y 12 horas de deliberación, los miembros del jurado declararon a Spacey inocente de los nueve cargos que se le imputaban. Cuando se pronunció el veredicto, el actor se enjugó unas lágrimas e hizo gestos de agradecimiento. Desde que comenzó el juicio, bajo una fuerte expectación mediática, a finales de junio,



Spacey, que se declaró inocente de todos los cargos que se le imputaban, había sido presentado por la fiscalía como un acosador sexual que utilizó su influencia para agredir a hombres jóvenes.



El actor, ganador de dos Óscar por sus papeles en "Belleza americana" y "Sospechosos habituales", afirmó por su parte que todas las relaciones habían sido consentidas y afirmó que algunos hechos eran incluso pura invención de los denunciantes.



Otro tema: Kevin Spacey: lidia con cargos de abuso sexual y recibe un premio en Italia

Facebook Twitter Linkedin

El polémico Kevin Spacey ha logrado batallar en los juicios en su contra. Foto: EFE

Cuatro hombres le acusaron de agresiones sexuales entre 2001 y 2013, sobre todo a partir de 2004, cuando era director del reputado teatro Old Vic de Londres. El cargo más grave contra el actor protagonista de "House of Cards" concernía a un hombre que lo acusó de "drogarle" y mantener relaciones sexuales con él mientras dormía. -

Las primeras acusaciones contra Spacey surgieron en 2017 al inicio del movimiento #MeToo, en un momento en que estaba en la cima de su fama como protagonista de la exitosa serie de Netflix sobre un presidente estadounidense sin escrúpulos. A raíz de ello, fue apartado de "House of Cards" y de otros proyectos en los que iba a participar. Durante sus interrogatorios por la policía, difundidos durante el juicio, los cuatro hombres dijeron que no se habían atrevido a hablar antes por miedo a no ser creídos, al enfrentarse a una figura muy famosa e influyente.



Ante el jurado, el actor se describió a sí mismo como un "gran ligón", pero negó cualquier comportamiento "violento", "agresivo" o "doloroso", afirmando que los argumentos de la acusación eran "débiles". Se declaró "destrozado" por las acusaciones y habló, visiblemente emocionado, de su "reputación perdida".



El cantante británico Elton John testificó desde Mónaco a su favor. Acusado también de agresión sexual en Estados Unidos, Spacey fue declarado inocente por un tribunal civil de Nueva York el año pasado. Y en 2019 se retiraron los cargos contra él en otro caso.



AFP