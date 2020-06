Las Kardashians llegaron para apoderarse de Netflix

El programa 'Keeping up with the Kardashians', estrenado en Estados Unidos en 2007, ya cuenta con 18 temporadas y es uno de los 'reality shows' más vistos. El drama y las divertidas aventuras de Kim, Khloe y Kourtney Kardashian (sin dejar de lado a Kris Jenner y las jóvenes Kylie y Kendall Jenner) ha sido el tema de muchas noticias del entretenimiento estadounidenses y del mundo.



(Le puede interesar: Kylie Jenner por segunda vez es la multimillonaria más joven del mundo)



Sus protagonistas han adquirido más fama con el pasar de los años y, ahora, sus vidas están al ojo de los usuarios de Netflix.

Recientemente se conoció que Netflix adquirió las dos primeras temporadas de esta serie televisiva. La primera temporada, la cual fue emitida por primera vez desde octubre de 2007 hasta diciembre del mismo año, contó con 8 episodios y, gracias al éxito de esta primera etapa, se grabó una segunda temporada de 11 episodios.

Por el momento no se conoce si hay un acuerdo para transmitir en la plataforma digital más temporadas de esta serie.

Cultura EL TIEMPO