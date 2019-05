Katy Perry estrena su sencillo ‘Never Really Over’ el 31 de mayo

Falta poco para que el nuevo sencillo de Katy Perry salga a la luz. Se trata de 'Never Really Over' que se estrenará el 30 de mayo a las 11 p.m.



La californiana anunció hace unos días en su cuenta de Instagram lo que parece ser el arte de esta canción y fue tanta la acogida por parte de los fanáticos que tan solo hace unas horas se programó el estreno en YouTube y ya cuenta con más de 14 mil 'me gusta' y mil comentarios.

Aún no se sabe si esta canción es el abrebocas de un nuevo álbum de la cantante. Por el momento, el tráiler ya se encuentra disponible en redes sociales y en YouTube ya se puede programar el recordatorio para ser los primeros en escuchar la canción de Perry.

La intérprete de Dark Horse aseguró, tras la última gira por su álbum 365, que se iba a tomar un tiempo para lanzar un nuevo disco. Sin embargo, ahora sorprende a sus fanáticos con la noticia.

REDACCIÓN CULTURA

@CulturaET