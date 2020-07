Katy Perry dijo que casi se suicida por una ruptura con Orlando Bloom

En el 2016, en la ceremonia de los Globos de Oro, la cantante Katy Perry conoció al actor Orlando Bloom y desde el momento salieron por casi año. Sin embargo, la relación sufrió una ruptura a principios de 2017.



La misma artista confesó, en una reciente entrevista para la cadena CBC Radio One, que por más que luchó, esa ruptura le significó una desgracia para su vida y su carrera, que inclusive la llevó a pensar en el suicido.

Pese a todo, esta famosa pareja de Hollywood se reconcilió en 2018. Tiempo después anunciaron su compromiso y, desde el pasado marzo, revelaron que esperan una niña. Ella es el primer hijo de la cantante y el segundo de Bloom, pues el actor fue padre por primera vez junto a su exesposa, la modelo Mirand Kerr.



Por su parte, en la entrevista Perry explicó que esa pasada ruptura llegó en un momento de mucho éxito de su carrera musical, pero que ni esto le ayudó a levantarse del dolor de la pérdida sentimental.

"Rompí con mi novio, quien es ahora el padre de mi bebé que está en camino y, en el entonces estaba emocionada por el trabajo de mi siguiente grabación, pero esto no me subió el ánimo para nada, solo estaba destruida", confesó Perry.



"En el entonces, mi carrera estaba en una trayectoria en el que todo iba de maravilla y tuve este pequeño problema (la ruptura), que no era gran cosa si se veía desde una perspectiva exterior, pero para mí fue como un terremoto", aseguró.



(Lea también: Katy Perry confirma que espera su primer hijo con Orlando Bloom)

Por su parte, esta artista explicó que lo que la salvó de la muerte en ese 2017 fue la gratitud por toda la vida.



"Si no hubiera sido por la gratitud, la tristeza que sufría me hubiera consumido y probablemente hubiera saltado", puntualizó.

CULTURA EL TIEMPO

​@CulturaET