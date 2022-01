Kathy Sáenz, que está en la franja estelar de la televisión colombiana en la repetición de la telenovela 'Pura sangre', en RCN, cumplió 50 años el 11 de enero.



Casada con el actor Sebastián Martínez, con quien tiene un hijo, Amador, Sáenz ha sido reconocida como una gran actriz.



Sin embargo, en el último tiempo se ha dedicado a su faceta de empresaria de productos de belleza que se preparan según la tradición medicinal ayurveda de la India, de la que se tiene registro desde mil años antes de Cristo.



Durante la pandemia, contó, empezó con este proyecto, con el fin de ayudar a las personas en ese momento tan difícil.

Kathy Sáenz comenzó en la actuación en 1993. Foto: Instagram Kathy Sáenz

“Siempre he tenido inquietud espiritual, desde niña, y la vida me llevó a la meditación, a ser vegetariana y a tener un maestro. He hecho cambios positivos y bellos que me han acercado a las personas para poder ayudarlas”, dijo recientemente en una entrevista en EL TIEMPO.



En sus redes, la exvirreina de la belleza mostró la celebración, que fue con su mamá, su esposo, sus tres hijos (dos hijas de su primer matrimonio y Amador) y algunos familiares. Hubo serenata de mariachi, torta y muchas imágenes y videos con Martínez.

También, mostró una sensual foto , en la que luce un vestido con un profundo escote, que fue alabada por sus seguidores.