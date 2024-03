La semana difícil para Karol G: 'No me voy a dejar'

Luego de que el jueves pasado el piloto de la aeronave privada de Karol G hiciera un aterrizaje de emergencia en Los Ángeles, cuando se dirigían a Ciudad de Guatemala para atender el concierto de la artista de este viernes, a la cantante paisa tampoco le fue muy bien en el show.

Durante el evento, Karol G lloró y se mostró afectada e impotente cuando se presentaron fallas técnicas y les prometió a los asistentes sacar adelante el show pese a los problemas.



“Nos fuimos atrás porque se movieron los elevadores de energía de todo el escenario. No sé lo que está pasando energéticamente, pero sea lo que sea no me voy a dejar. Ustedes vinieron a ver un show y lo vamos a hacer. Sé que tenemos energía para la banda y tocar algunas canciones y así, mientras va volviendo, vamos a pasarla chévere”, le dijo la paisa al público.



Los asistentes la apoyaron y le dieron la energía para que continuara con el show y dejara pasar un suceso que se salía de sus manos. Rápidamente la situación fue resuelta y el concierto terminó según lo planeado por la artista.



La cantante no se ha referido a los hechos ocurridos, pero sí al suceso del avión y al retraso que le causó para llegar a hacer pruebas antes de la presentación.



“Guatemala, ya estamos despegando. Te veo hoy en nombre de Dios. Llego directo al show. Un poquito de paciencia, pero no les voy a fallar, en especial a las personas que estaban haciendo fila desde días atrás. Las ganas que tengo de verlos me superan”, escribió este viernes a la 1:36 p.m.



La emergencia se debió a que el piloto identificó humo en la cabina y aterrizó en el aeropuerto más cercano, en el Van Nuys, en California.

REDACCIÓN CULTURA