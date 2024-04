Karol G sorprendió a sus fanáticos en Bogotá en el show de Juanpis González: así fue su presentación

El pasado sábado, por medio de un post en redes sociales, el comediante Alejandro Riaño anunció el “show más importante de la historia de Juanpis” que se llevaría a cabo el jueves 4 de abril. Sin embargo, solo reveló que era una artista mundial y que se liberarían solo 500 entradas al público.

Rápidamente, los fans de Riaño y de 'Juanpis' empezaron a especular sobre quién sería la invitada a esta cita. Incluso, algunos bromeaban con cantantes como Marbelle o Farina.

Un día antes del show de comedia, el mismo Alejandro Riaño subió una historia a Instagram en la que se podía ver un documento que tenía como título “Shakira y Juanpis”

Sin embargo, la gran sorpresa para los asistentes al show fue la presencia de la cantante antioqueña Karol G, quien por más de dos horas estuvo hablando con el comediante de su vida, su camino a la fama y hasta cantó algunos de sus mayores éxitos

El show comenzó sobre las 5:45 de la tarde. La artista, recientemente nombrada como 'la latina del año' por la revista Billboard, confesó sentirse nerviosa y le agradeció al público que, aunque fuera sorpresa, esperara con ansias su presentación

“Yo estoy igual de nerviosa que usted, Juanpis, a mi me gustan mucho tus videos aunque no estoy de acuerdo con muchas de tus opiniones”, mencionó.

Entre los momentos destacados del principio de la entrevista, estuvo la revelación del sofá en el que se sentaría por el resto de la misma: un mueble pintado por la artista Viviana Grondona especialmente para Karol.

En el transcurso de la charla en vivo, la colombiana recordó momentos de su vida que recordaba con amor y agradecía a su familia, que estaba en el público, por ayudarla a crecer. “Mi familia siempre me apoyó. Yo me iba con mi papá a repartir discos en la calle para que los taxistas los pusieran”, agregó que “ellos me ayudaron a seguir adelante”.

Además, contó anécdotas de su infancia en Medellín cuando apenas era una niña. “Mi mamá no me dejaba salir hasta tarde. Una vez fue hasta la discoteca en la que estaba y le pidió al Dj que me nombrara para que saliera”, explicó e imitó el momento entre risas: “'Por favor, la señorita Carolina Giraldo, que la mamá la está esperando en la puerta'”. Luego de esto, el entrevistador sugirió que “la habían sacado de las mechas”.

Entre los relatos, González también le recordó un momento en el que, cuando era menor, en un muro de envigado, la 'bichota' le escribió un mensaje a la persona que en ese tiempo se ganó su corazón. “Bey te amo” decía un grafiti que intentaba emular aquel que cuando pequeña había hecho. “Yo soy muy especial, de hacer cosas con mis manos cuando estoy enamorada”, contó.

Los que fueron a juanpis hoy y tuvieron un mini concierto de Karol G son los verdaderos favoritos de Diospic.twitter.com/plYbJfd9uQ — Mel 😈 (@evimel) April 5, 2024

Luego, le pasaron una cartulina en la que escribió con aerosol las letras S y C separadas por un corazón, aludiendo al cantante Feid con quien sostiene una relación.

Otro de los momentos que le generaron nervios y pena a la cantante, según expresó, fue recapitular su concierto en el show de las estrellas a los inicios de su carrera, donde Jorge Barón la presentaba ante Sogamoso y, Giraldo hacía un rap. “Ay no, no, paremos ahí que ya les conté” solicitó la exitosa cantante con vergüenza.

La entrevista siguió entre anécdotas, risas y gritos de una multitud emocionada por la sorpresa de tener a la 'Bichota' en medio de las 510 personas que asistieron al evento.

Y por supuesto, amargura en salsita pic.twitter.com/luFo7MJ2ls — Sergio Gamboa🙏☝️ (@sergioa_gamboa) April 5, 2024

En un momento, llegando al final del show, la antioqueña señaló que la disquera que está creando, Bichota récords, buscará darle visibilidad a artistas emergentes y llamó al escenario a La Guru, una artista pereirana a la que Karol apadrinó luego de enamorarse de sus canciones.

“Hubo una canción que se volvió mi banda sonora en un momento: ‘eres mi tierra’. Luego de un tiempo, volví a escuchar otra canción y me di cuenta de que era de una colombiana. Ahí supe que la debía conocer”. La antioqueña cantó junto a La Guru una canción llamada 'Perra melancólica' que la acompañó durante muchos momentos en su tour mundial.

La cantante no desaprovechó la oportunidad para agradecer al público y recordar el valor de los sueños, pues, en un momento, pensó en desistir de su carrera. “Guru me recordó a mi, porque supe que quería dejar de cantar y yo quise conocerla para apoyarla porque a mí me pasó lo mismo”.

En un emotivo momento de la noche, un fanático salió de los camerinos en un pacto para pedir matrimonio. “Amor, hoy arreglé la cama. Karol, te presento al amor de mi vida” y continuó con la propuesta.

La antioqueña, como una espectadora más, se vio emocionada, aunque le recordó a la pareja que “hay que darle tiempo, porque esto es una sorpresa muy grande, déjala asimilarlo”.

karol g interrumpiendo la pedida de matrimonio para que pongan la música correcta JAJAJAJA obviamente contigo🫶🏻 pic.twitter.com/iY7fACr2dD — marti🎀 PINK FRIDAY GIRL (@minajxnimri) April 5, 2024

Al llegar casi al final del show, ‘Juanpis’ le preguntó sobre lo que más extrañaba de su vida antes de la fama. “Yo extraño los diciembres en el barrio, nosotros vivíamos las velitas, el sancocho, todos con gafas amanecidas. Eso es lo que más me da duro siempre”

Para finalizar el programa, la antioqueña cantó su éxito 'Amargura' en compañía de todo los asistentes. “Muchas gracias por estar acá hoy, qué chimba hacer algo diferente”, dijo.

Además, dio unas palabras más para recordar lo que fue la primera entrevista en un talk show que daba desde hace muchos años. “A mí el show de Juanpis siempre me ha encantado. Él estuvo buscándome desde 2020 y hace tres semanas le dije a mi 'hermanager' que por favor le dijera que aquí iba a estar”, sostuvo.

El público, insaciable, le pidió una canción más, a lo que ella, con un afán perceptible por ir a la prueba de sonido, a la cual iba una hora tarde, aceptó. '200 copas' en acapella y, después, en unísono con cinco de sus músicas, retumbó en el teatro del centro comercial Santa Fe junto a la voz de 500 almas que gritaban al pie de la letra los versos de la canción de desamor.

“Los amo, muchas gracias por esto”, se despidió la cantante entre una ovación de más de dos minutos que se notaba en su propia sonrisa.

Sergio Andrés Gamboa.

Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO.

Lea más noticias...