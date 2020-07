Kanye West dice que tuvo coronavirus y que ya no apoya a Trump

En una entrevista con la revista Forbes, West comentó que dio positivo para covid-19 en febrero pasado y que le retiró su apoyo al actual presidente estadounidense, con el que había simpatizado incondicionalmente el pasado.



El rapero también aseguró que una vacuna contra el nuevo coronavirus será "la marca de la bestia".

"Hay muchos niños que se vacunan y se quedan paralíticos, así que cuando nos dicen que la solución a la Covid-19 es una vacuna, yo soy extremadamente cauteloso. Esa es la marca de la bestia", dice West.



Nacido en Atlanta, en 1977 y casado con la socialité Kim Kardashian, West ha hecho una exitosa carrera en la música, con álbumes indispensables en el género del rap como The College Dropout, su debut en el 2004. Sin embargo, se ha hecho famoso no solamente como productor, compositor e intérprete, sino por sus constantes escándalos y extravagancias.



El más reciente hecho que causó polémica fue lanzarse a la presidencia de Estados Unidos, sin tener una estructura política alguna para eso, y solamente con el apoyo de su esposa y del polémico empresario Elon Musk (propietario de Tesla).



Eso sí: ya tiene eslogan, que será YES!; nombre para su partido, el Birthday Party porque: "cuando ganemos, será el cumpleaños de todo el mundo", dijo en la misma entrevista con Forbes, y candidata a la vicepresidencia: Michelle Tidball, una controvertida predicadora de Wyoming.



Otra de sus extravagancias recientes es el anuncio del rapero de construir una mansión de diez habitaciones en el terreno que tiene en Wyoming, cerca de un lago. Según la publicación del entretenimiento del portal TMZ, que tuvo acceso a los planos, la casa mediría 52.000 metros cuadrados.

Para el mundo del espectáculo ya no es raro presenciar una extravagancia más del músico que bautizó a sus hijos con particulares nombres: North West, Saint West, Chicago Wes y Palm West.



Se recuerda la pelea con Taylor Swift, a quien insulta en su canción Famous, y el fin de su amistad con el también cantante y compositor John Legend, supuestamente por motivos personales, pero hay quienes especulan que se debió al apoyo incondicional de West hacia Trump.

