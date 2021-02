‘Kalimán’ regresa con ‘serenidad y paciencia’ a la Radio Nacional

Como todo superhéroe que se respete y que sea fiel a sus principios, Kalimán lucha contra traficantes de drogas y de armas, asesinos a sueldo, extraterrestres, seres de ultratumba (vampiros y muertos vivientes) y hasta fanáticos místicos.

Con su inseparable amigo Solín da batallas para defender la justicia, pero, eso sí, sin matar nunca a su enemigo. Esta es su más importante convicción.



Y también, como otros superhéroes, tiene su abolengo. Su historia cuenta que procede de la dinastía de la diosa Kali y es el séptimo hombre de dicho linaje.



Además, y como publican algunos textos, “sería descendiente de una antigua civilización que habitaría las profundidades de la Tierra conocida como Agharta”.



Su historia cuenta que, recién nacido, Kalimán fue encontrado en una canasta por el príncipe Abul Pasha, quien no tenía descendencia y lo adoptó como su hijo, heredándole el reino de Kalimantán, en la India, haciendo una similitud con la narración bíblica de Moisés.



Así lo creó, en 1963, el mexicano Modesto Vázquez González, con personajes ideados por Isidro Olace y Carlos Chacón para la radio de ese país. Pero su primer programa, de 15 minutos, fue un fracaso.



Sin embargo, apareció la mente poderosa de un hombre llamado Modesto Vázquez, quien en su emisora le cambió el nombre a Kalimán (se llamaba Kalima) y rebautizó a Solín (que era Olín, originalmente) y se convirtió en un éxito en ese país.



En 1965 llegó a Colombia como Kalimán, el hombre increíble. Gaspar Ospina, uno de los actores más importantes de la radio y la televisión colombiana, lo representó. La voz de Solín fue inicialmente la de Érika Krum, luego sustituida por Luz Mila Ruiz.



Kalimán acompañó a los oyentes en los días en los que, aunque ya había televisión, la radio seguía siendo fundamental y las radionovelas ocupaban espacios importantes.

Ahora regresa por Radio Nacional. A partir de hoy, a las 7 p. m. Se emitirá de lunes a viernes y luego cada capítulo estará disponible en RTVCPlay.



En total se podrán oír 1.020 capítulos divididos en siete series, que fueron restaurados por Señal Memoria tras la donación del archivo de Todelar a la entidad estatal en el 2018 (ver recuadro). La primera temporada es Tigre de Hong Kong y tiene 81 capítulos.



Se trata, sin duda, de una radionovela tutelar. René Figueroa, un reconocido locutor del país, dijo en alguna ocasión que “estas marcaron un hito en la radio colombiana, pues estimulaban la creatividad de las personas, porque cada quien se imaginaba de diferentes manera a Kalimán, el hombre increíble”.



Se emitió por Todelar hasta 1995, cuando ya las radionovelas perdieron su audiencia y la radio se volvió más mañanera y noticiosa, pero quedó en la mente de muchas generaciones la aventura de haberla oído y de acompañar al héroe en sus misiones.



Pero persiste la nostalgia. Jaime Andrés Monsalve, jefe musical y cultural de Radio Nacional, dice que este es un “formato que enamora al oyente y al realizador, por esa magia que no da el audiovisual, pues este último tiene el lenguaje de lo explícito. En la radio hay algo tácito y la imaginación llena estos espacios vacíos. Durante 30 años Kalimán hipnotizo a la audiencia y cada oyente tenía su propia visión de él y de Solín; las batallas y los combates por el mundo se sentían gracias a los efectos y las voces. La magia sigue estando presente y no se ha perdido la añoranza en medio de la tecnología”.



Proceso jurídico

Radio Nacional había anunciado el año pasado que Kalimán regresaría en marzo, pero poco antes de salir al aire hubo una demanda por parte de los propietarios de los derechos y se suspendió.



“El equipo de la Oficina Asesora Jurídica de RTVC inició una investigación con el fin de estudiar y revisar la titularidad de la obra, por lo que se reconstruyó la cadena legal de la transferencia hereditaria de más de 55 años, incluso ante organismos gubernamentales fuera del país. Este trabajo permitió conocer la cadena de transferencia que pasó por tres generaciones de familias”, informa RTVC en un comunicado.



“En el propósito de garantizar la protección de los derechos de autor, el trabajo jurídico permitió que se suscribiera un contrato de licencia con la empresa Súper Héroe S. A. C. V., y de esta forma adquirir la licencia de uso exclusivo a favor de RTVC, de la transmisión de las distintas series auditivas del personaje Kalimán, en las estaciones de radio de Radio Nacional o sus aliadas en Colombia”, agrega.



Vicente Silva, director de la emisora estatal, dijo que esta es la “refrendación del compromiso de RTVC, de trabajar con esmero por la recuperación, restauración y preservación del patrimonio audiovisual colombiano, porque esta radionovela, además, es parte fundamental de la herencia cultural y sentimental del país”.



Kalimán vuelve con sus efectos especiales (sonidos de caballos corriendo, vientos huracanados, puños y espadas, entre otros) producidos por Luis Ernesto Camelo, y con sus historias. La narración la hacía la actriz Esther Sarmiento de Correa, a quien sustituyó en los últimos años el locutor Gonzalo Zuluaga. Ambos le pusieron su estilo a este trabajo, con mucha emoción y misterio.



Los mayores enemigos del héroe estarán en los capítulos, entre ellos Araña Negra, con su máscara de este color; Karma, un monje tibetano que aspira, como Kalimán, al grado de Dragón Rojo; su ‘gemelo maligno’ Namilak (Kalimán al revés) con los mismos poderes de héroe, y la Bruja Blanca, bella hechicera soberana del reino de los gorilas inteligentes.



A lo largo de los capítulos, Kalimán los irá venciendo o neutralizando. Solín a su lado, como siempre, será su fiel escudero.



Dora Brausin, subgerente de Radio de RTVC, agrega que además de ser un homenaje al encanto de la radio, “de crear imágenes a partir del sonido, también es una invitación a oír a Kalimán, que nos dicen ‘paciencia’, nos invita a la serenidad en estos momentos”.



De paso, “es un homenaje a las personas que durante muchos años han estado en la radio, como Hernando Montañez, técnico de Todelar, que tuvo la sensibilidad de reconocer que había un documento de gran valor para los recuerdos de los colombianos y nos propuso la recuperación de este archivo para la radio pública”, termina Brausin.



Patrimonio guardado en Señal Memoria

Jaime Silva, director de Señal Memoria, cuenta que cuando llegaron los archivos de Todelar a la entidad, incluidos los de Kalimán, “desde ese momento se inició un trabajo de nuestro equipo que consistió, inicialmente, en someter a un proceso de limpieza y desinfección cada una de estas unidades para, posteriormente, realizar una limpieza interna o estabilización de las cintas”.



Luego se hizo la digitalización de cada uno de los 1.020 capítulos que conforman toda la serie. “Que se emita por Radio Nacional es un hito que nos llena de orgullo, pues los expertos de Señal Memoria han hecho su mejor esfuerzo para llevar de nuevo a los hogares de los colombianos este héroe con poderes mentales únicos”, dice