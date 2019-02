Justin Bieber estaría en tratamiento por depresión

Un artículo publicado en las últimas horas por la revista 'People' indica que Justin Bieber "luce deprimido y cansado", y que el cantante canadiense estaría recibiendo ayuda.



Esta información sale a la luz solo unos días después de que 'Vogue' presentara un extenso reportaje de Justin y su esposa, Hailey Baldwin, donde hablaron de su vida matrimonial.



Bieber también habló a 'Vogue' de sus problemas personales y de cómo las drogas, la fama y la adicción al sexo han afectado su salud mental.

“Me volví muy arrogante. Me encontré haciendo cosas de las que me avergüenzo. Era muy promiscuo y esas cosas. Y creo que usé Xanax (un medicamento que se prescribe para tratar la ansiedad)”, admitió Bieber a Vogue.

Justin Bieber y la modelo Hailey Baldwin. Foto: AFP

Según fuentes consultadas por People, entre las ayudas que estaría recibiendo el cantante, el portal de entretenimiento indica que Justin se ha sumergido en la religión y asiste a una iglesia pentecostal en Nueva York con su esposa. Además, ha estado realizando terapias para "sanar su pasado" y continuar con su vida.



'People' contó que estos problemas que sufre Bieber no tienen nada que ver con su matrimonio con la modelo. Por el contrario, asegura que ella ha sido un apoyo para él. Justin y Hailey se casaron en septiembre del 2018.



"Soy emocionalmente inestable. Lucho por encontrar la paz. Siento que me importa mucho y quiero que la gente me quiera. Hailey es muy lógica y estructurada, lo que necesito. Siempre quise la seguridad: cuando era niño mi padre se iba a veces. Con el estilo de vida que vivo, todo es muy incierto. Necesito algo que sea seguro", había dicho Justin a 'Vogue' antes de la publicación de People.



ELTIEMPO.COM