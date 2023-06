En una amena y descomplicada charla con el comediante Camilo Díaz, en su pódcast 'Por la ventana', el actor colombiano Julián Román habló de su vida y de los beneficios que ha tenido gracias a hacer parte del sindicato de actores. Aprovechó para hablar de si ha sido vetado alguna vez en su vida.

Román comentó que en épocas pasadas, cuando aún no existía el sindicato de actores, "grabábamos domingos, festivos y no nos pagaban bien. Con el sindicato se lograron otras jornadas, se negociaron los festivos. Los domingos ya no se trabajan”.



En su charla, Román también habló sobre ese temor que generaba la palabra "sindicato" en el país.



“Al principio, hubo miedo porque acá en Colombia al hablar de sindicato la gente piensa que uno es de izquierda, que van a quemar el canal, pero en este momento les puedo decir que no he sentido ningún veto”, comentó.



Al respecto, precisamente, contó que el pertenecer a este sindicato no ha sido problema para el desarrollo de su trabajo profesional actoral.



"En este momento les puedo decir que no he sentido ningún veto en Colombia. Yo no he parado de camellar. Las producciones que he hecho se han visto en los canales de acá sin problema”, resaltó.



Son muchos los beneficios que han recibido actores, directores, guionistas y otros miembros que conforman la industria cinematográfica y de televisión al estar agrupadas, como lo ratifica recientemente, la huelga de guionistas que se acaba de solucionar en Estados Unidos.



La Alianza de Productores de Cine y Televisión de Estados Unidos (AMPTP) llegó a un acuerdo provisional con el sindicato que representa a miles de

guionistas de Hollywood, quienes llevan mas de un mes en huelga.



La AMTP anunció el domingo en la madrugada que había logrado obtener un "acuerdo histórico", que incluye mejorías en temas de sueldo, seguridad laboral, derechos creativos, diversidad y protección para los trabajadores ante retos como el avance de la Inteligencia Artificial.



"Este acuerdo reconoce que el futuro de nuestra industria es global y respeta el papel único y esencial de los directores y sus equipos a medida que avanzamos hacia ese futuro”, dijo Lesli Linka Glatter, presidente de la DGA, en un comunicado.



El acuerdo provisional, que deberá ser revisado por la junta nacional de la DGA en una reunión este martes, incluye un aumento del 5 % en los salarios durante el primer año del contrato, del 4 % en el segundo año y del 3,5 % en el tercer año.



La última huelga de guionistas por la que atravesó Hollywood se produjo en 2007 y tuvo una duración de casi 100 días, lo que supuso una pérdida de 2.100 millones de dólares y el despido de 37.000 profesionales.



Con información de EFE