El famoso ‘Juanpis González’, personaje creado por el humorista colombiano Alejandro Riaño, acaba de publicar en su cuenta de Instagram la primera parte de las predicciones para sus seguidores de acuerdo con el signo del zodiaco al que pertenecen. Eso sí, con el particular humor que lo caracteriza.

En los últimos días, ‘Juanpis González’ ha sido noticia porque supuesta el comediante Alejandro Riaño habría anunciado el fin del personaje, un comentario que se hizo tendencia en redes y tema de conversación entre muchos de sus seguidores.



Para descanso de todos, Riaño salió a desmentir en las últimas horas este hecho y al contrario anunció que el personaje tiene varios pendientes: "Hacer varias giras, unas películas que vienen del personaje, un documental y seguir dejando ese mensaje”, dijo.



Por lo pronto, 'Juanpis' compartió en Instagram la primera parte de las predicciones para el 2023, de acuerdo con el signo zodiacal.



"Mk, además de millonario también soy taroista wannabe. ¿Quiere saber cómo le va a ir the next year? Confíe en mí y en mis predicciones sacadas del jopete.

¡Y comparta que eso le trae good luck!", dice la frase que presenta el post que se acerca a los 78.000 me gusta.



Este es la publicación para los signos Aries. Tauro, Géminis, Cáncer, Leo y Virgo:

Otras noticias