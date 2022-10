Unas horas después de anunciar que Juanes y Morat compartirán cartel por primera vez en el estadio Atanasio Girardot, de Medellín, el 17 de diciembre, los organizadores del concierto anunciaban un sold out con 40.000 entradas vendidas.

No es casualidad. Juanes —que acaba de cumplir 50 años— es de lejos el artista colombiano masculino más reconocido en el mundo y el que más premios Latin Grammy ha obtenido durante su trayectoria (tiene 26); otros 2 Grammy Anglo y 11 premios MTV, entre otros, como exponente del pop/rock nacional.

Morat, por su parte, es la banda revelación colombiana del mismo género, integrada por Juan Pablo Isaza Piñeros, Juan Pablo Villamil Cortés y los hermanos Simón y Martín Vargas Morales.



(Lea también: Susana Vásquez, la guitarra detrás de Karol G)

La amistad y cercanía de Juanes con Morat no es de ahora. Ya habían colaborado en 2018 en el tema Besos en guerra y acaban de lanzar juntos el tema 506. Los había acercado, y los acerca aún, la apuesta por componer música y tocar sus propios instrumentos en vivo, sobre el escenario.

Ambos artistas regresarán a Colombia tras exitosas giras por Europa y Latinoamérica, para encontrarse con su público en un concierto que promete ser memorable. Juanes, que no tocaba en el Atanasio Girardot hace 15 años, y los hermanos Vargas Morales, de Morat, hablan sobre la nueva canción, el concierto en Medellín y sus proyectos.

Repiten colaboración.

​

Juanes: La verdad estoy muy contento y celebrándola, porque con los chicos hay una muy buena onda, muy buena química desde que los conozco, los he visto un par de veces en shows. Cantamos juntos una vez en Bogotá y me quedé sorprendido. Primero, por su música y, segundo, porque para mí es importante que estos chicos hagan este tipo de música, tan jóvenes, multi-instrumentistas, talentosos, escribiendo sus letras, su música.



Simón Vargas: Tenemos la suerte de haber podido conocer y colaborar con Juanes. Lo conocimos hace muchos años y siempre ha sido una referencia para nosotros la forma en la que hace música, la defensa de la música con instrumentos en escenario. Habíamos hecho esta canción en estudio, llamada 506, y estábamos pensando a quién podíamos llamar para que le sumara su voz, y al final pensamos en Juanes y en romper ese miedo que hay en el pop y el rock de colaborar con la misma persona más de una vez.

¿Cómo se llegó a esta nueva colaboración?

​

Juanes: Los Morat me invitaron a participar en la canción, ellos grabaron su parte y después yo grabé aquí en el estudio de mi casa. Siempre conectado con ellos por FaceTime o lo que fuera para cuadrar los detalles. Luego estuvimos en Madrid, donde hicimos el video juntos y así se gestó la canción.



Martín Vargas: Teníamos la canción, grabamos la parte instrumental y Juanes grabó su voz y nos la envió. Para el video cuadramos fechas y agendas.

Desde chiquitos, uno

de los referentes más importantes es Juanes,

era esa persona que se montaba en una tarima con su guitarra, con su banda, a defender la música con instrumentos FACEBOOK

TWITTER

Ya había afinidad en las colaboraciones.

​

Simón Vargas: Sí, sin duda, y es muy evidente. Desde chiquitos, uno de los referentes más importantes es Juanes, era esa persona que se montaba en una tarima con su guitarra, con su banda, a defender la música con instrumentos.



Martín Vargas: Es curioso, porque amamos las colaboraciones, hemos tenido la oportunidad de colaborar con mucha gente a la que admiramos, ya en este disco hay un par de colaboraciones, una que ya salió con Duki, en la que nos pusimos en el plan de colaborar con gente que no fuera obvia, pero 506 es una canción con la que teníamos mucha expectativa, le veíamos mucho potencial, queríamos colaborar con alguien muy importante y nos saltó de una Juanes en la cabeza. Ya lo hicimos una vez, funcionó, hagámoslo otra vez. Y es muy lindo que a raíz de esta segunda vez se abre la oportunidad de hacer el concierto. Se comienza a crear un universo alrededor de Juanes y Morat que hace que este concierto cobre una importancia muy especial en nuestra carrera, sin duda, y para el momento que vive Juanes.



(Le puede interesar: Jiggy Drama: 'Quiero que la gente entienda de dónde vengo')

¿Qué significa ‘506’?

​

Martín Vargas: La historia describe el momento en que una persona pasa por el apartamento 506 y recuerda a esa otra persona con la que tuvo una relación. Es ese sentimiento de recordar las cosas lindas en una relación, al punto que uno se cuestiona si debió o no haber terminado. Una de las metas en las canciones es poner oraciones y contextos que se puedan visualizar fácil, como la historia de la novia que vivía en el 506.

¿Qué sensaciones les produce tocar juntos en Medellín ?

​

Juanes: Demasiada emoción y una alegría inmensa, porque es mi ciudad, el lugar donde nací y crecí. Regresar al Atanasio Girardot, que es un lugar icónico, a tocar otra vez significa demasiado. Me gusta mucho la fecha porque es diciembre, fin de año. Creo que va a ser muy emocionante para mí en lo personal volverme a parar en ese escenario y cantar mis canciones. La primera vez que estuvimos en el estadio (Atanasio Girardot) fue hace 15 años. Vamos a tirar la casa por la ventana. Para mí regresar a mi cuidad a tocar, al estadio y con los Morat es una locura. Es una mezcla de varias generaciones.



Martín Vargas: Muy emocionados, gran parte de nuestra familia es de Medellín. Tenemos claro que Medellín está dominada por el género urbano, es cuna también del reguetón y del género urbano, que respetamos y nos encanta. Creemos que la entrada de una banda supone muchas cosas y para nosotros hacerlo con Juanes es una oportunidad también de conquistar un público. Sentimos que este concierto llega en un momento muy particular, todos sabemos el momento que está viviendo la música en español. Poder salir y rescatar los conciertos de banda, con música e instrumentos en vivo nos llena de emoción y hace que este concierto sea especial para nosotros.



Simón Vargas: Desafortunadamente, no hemos podido tocar tan seguido en Medellín como nos gustaría. Tocamos allí en 2017, sabemos que le debemos un gran concierto a toda la gente que nos oye, y a nuestros seguidores, y poderlo hacer de la mano de Juanes es loco, sin duda le agrega mucha magia al hecho de estar volviendo.



(Lea además: El regreso de Juan Palau: una fusión de dos mundos)

Vamos a tirar la casa por la ventana. Para mí regresar a mi cuidad a tocar, al estadio y con los Morat es una locura. Es una mezcla de varias generaciones FACEBOOK

TWITTER

¿En qué proyectos trabajan ahora mismo?

​

Juanes: Lo más inmediato es que acabo de terminar mi nuevo álbum de canciones inéditas y estoy muy emocionado con ese álbum, que espero salga el año entrante, en algún momento del primer semestre, quizás una canción este año, quizá el resto el año entrante. Le puse dos años de mucho trabajo, de mucha disciplina. (“Tendrá ‘canciones sociales’, específicamente un tema sobre la desaparición forzada en Colombia”, contó en entrevista reciente).

Simón Vargas: Es la primera vez que hacemos una gira por Europa, que tocamos en Roma, y vamos a estar en París, Londres, Ámsterdam; y ya estuvimos en Lisboa. Esto habla de las fronteras de la música en español, cada vez más es posible llegar hablando en español donde podría sonar sorpresivo que uno lo esté haciendo.

Juanes: De ‘Fíjate bien’ a ‘Origen’

¿De ‘Fíjate bien’ a hoy, cómo se ve Juanes?

​

Diría que sigo siendo la misma persona. He madurado en muchas cosas, he aprendido muchas lecciones, siento que hoy puedo ser una persona más tranquila y más feliz, eso sí está claro. En ese momento, quizá, había demasiada ansiedad, demasiado no saber qué iba a pasar. Hoy en día tengo más claridad en muchos temas, he cometido muchos errores, pero esos errores me han ayudado a corregirme y esa corrección de camino me hace sentir que voy en la dirección correcta. En esencia soy igual, siento que hay mucho de ese momento que está todavía acá.

ORLANDO RESTREPO

EDITOR DE EL TIEMPO

En Twitter: @oleonn84