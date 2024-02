‘No le tengo miedo a la muerte’: Juan Fernando Velasco habla de cómo superó el cáncer

Sin duda Juan Fernando Velasco es uno de los artistas más representativos de la música romántica en Ecuador, su país natal. Durante su larga trayectoria en los escenarios ha dejado una gran huella en la industria con grandes éxitos como ‘Dicen’, Hoy que no estás’, ‘Para que no me olvides’, ‘Déjame’, muchos otros más.



El cantante fue uno de los invitados de este domingo en el programa ‘Bravíssimo’, de Citytv, y allí habló de su carrera musical y de su vida personal.



Durante la charla con Marcelo Cezán y Sandra Mazuera, Velasco se refirió a una época complicada que vivió hace diecinueve años cuando fue diagnosticado con cáncer de tiroides. “Me hicieron un chequeo y se dieron cuenta de que tenía un tumor que resultó ser cáncer”, contó el artista de 52 años.



El cantante se refirió a su actitud al recibir la noticia: “No lo viví con drama ni con miedo”, además describió el avance de la enfermedad al momento del diagnóstico explicando que el tumor estaba encapsulado en la glándula, sin embargo reveló que si hubiera hecho metástasis probablemente habría tenido que abandonar la música, además confirmó que fue necesario hacer una intervención para extirpar la tiroides y evitar que se propagara.



Ante la difícil situación que tuvo que enfrentar, el ecuatoriano recalcó que siempre ha vivido la vida a plenitud y al máximo y que su enfermedad no fue obstáculo para continuar realizando su trabajo de una manera profesional, aunque sí acepta que fue afortunado al poder superar el cáncer de manera satisfactoria.



Finalmente, Velasco reflexionó sobre cómo afrontó el proceso de diagnóstico y recuperación y expresó: “Valoro muchísimo la vida, pero no le tengo miedo a la muerte”.

Quién es Juan Fernando Velasco

Juan Fernando Velasco nació en Quito, Ecuador, el 17 de enero de 1972. A finales de los años 80 se inició en la música junto a sus hermanos en una banda en la que tocaba varios instrumentos.



En 1997 decidió empezar su carrera como solista componiendo sus propias canciones. En su trayectoria musical cuenta con siete álbumes publicados y ha sido ganador de varios reconocimientos, entre ellos un premio Emmy, además cuenta con varias nominaciones a los Grammy Latinos.



Además de su exitoso recorrido musical, Velasco ha incursionado en la política de su país. En 2019 fue nombrado Ministro de Cultura y Patrimonio y en 2020 alcanzó a ser precandidato a la presidencia de Ecuador.



