José Miel, criticado por comentario sobre marchas gay: ‘No es bonito ver gente drogada’

José Miel, el nombre artístico de José Medina, se convirtió hace algunos días en el quinto eliminado en 'La casa de los famosos'. Sin embargo el bailarín y cantante caleño sigue dando qué hablar por sus comentarios.

El también activista colombiano, de 34 años, se ha hecho muy famoso luego de su participación en diferentes realities de música como La voz, Yo me llamo y La descarga. Gracias al talento que tiene, José Miel formó parte del musical de La hija del mariachi, que estuvo en temporada en teatro y su historia de vida ha inspirado a muchos a seguirlo.

Sin embargo, recientemente en una entrevista con la emisora Tropicana expresó que las marchas de la comunidad LGBTIQ+ no lo representan. “Existen otras formas más efectivas desde donde reclamar nuestros derechos con respeto. Creo que hay otras maneras pacíficas, limpias, bonitas y que vengan desde el amor y respeto por el otro”.

“En estos eventos vemos mujeres exhibiéndose mostrando tetas y culo, gente tomando, metiendo perico, hombres en tanga, otros en bóxer y no se tiene en cuenta que hay niños viendo y familias que merecen un buen trato”, dijo.

Las críticas no se hicieron esperar y las opiniones se dividieron al respecto de lo que expresó.

“Jose Miel debe entender que gracias a esas marchas que él tanto critica es la razón por la cuál puede ponerse labial, salir en vestido en plena televisión abierta”, “tiene mucha coherencia. Totalmente de acuerdo”, “por fin alguien sensato”, “soy trans y tampoco me gusta la marcha LGBT, nunca he ido porque me parece que es el espacio perfecto para ridiculizar a nuestra misma comunidad”, fueron algunos de los comentarios.

