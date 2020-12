El pésimo año del actor Johnny Depp

Fotos borracho, tumbado en el piso, y otras en las que se le ve inconsciente, al parecer, por el consumo de drogas alucinógenas; o en un video, agrediendo verbalmente a su esposa, visiblemente alicorado: la imagen de Johnny Depp está en cuidados intensivos. De ser uno de los actores más apetecidos y cotizados por los estudios se convirtió en ese al que jamás escogerían para sus proyectos. ¿Cómo sucedió? Un escándalo por violencia doméstica, un juicio fallido, el deseo de vengarse y la exposición pública de su faceta más oscura responden ese interrogante.

Muchos aseguran que Depp cavó su propia tumba al haber llevado a los tribunales un problema que pudo haber manejado distinto. Es posible. El actor, de 57 años, fue acusado por su exesposa, la también actriz Amber Heard, de haberla golpeado mientras estuvieron casados. La telenovela empezó en el 2016, un año después de que la pareja se uniera en matrimonio en secreto. Los maltratos físicos, verbales y psicológicos de Depp y sus adicciones trascendieron como las causas del divorcio.



(En contexto: Audio confirmaría que Amber Heard sí golpeaba a Jhonny Depp)

Pero no era la primera vez que lo señalaban por su agresividad, el consumo de sustancias o sus borracheras. En el 2014, apareció notablemente ebrio en los Hollywood Films Awards para presentar un homenaje al mánager Shep Gordon y ya se sabía de sus maltratos verbales a miembros de los equipos de producción en distintos rodajes. Aunque no era nada con lo que se difundiría en los juicios recientes.



Tras su separación –que se selló en el 2017 con siete millones de dólares en la cuenta de la actriz y todas las propiedades a nombre del actor–, la batalla legal se extendió por el manejo que la prensa le dio al caso. En el 2018, el diario sensacionalista británico 'The Sun' etiquetó a Depp como un 'maltratador de esposas', y Amber Heard escribió un artículo en 'The Wahington Post' en el que, sin mencionar al actor, ventiló su drama: "Me convertí en una figura pública que representaba el abuso doméstico, y sentí toda la fuerza de la ira de nuestra cultura por las mujeres que hablan".

Johnny Depp reconoce haber tenido una vida de excesos con el alcohol y las drogas. Foto: Archivo particular

La respuesta iracunda de Depp –según los analistas, desmedida y que responde a la amistad del actor con Adam Waldman, un abogado de Washington que es famoso por la controversia– fue demandarlos a todos por difamación. Hace algunas semanas perdió la que interpuso contra 'The Sun' y las demás están pendientes de fallo judicial, que no tienen un pronóstico a favor del actor.



(Lo invitamos a leer: Golpe para Johnny Depp: perdió el juicio contra 'The Sun')



El escándalo aceleró la caída de una carrera que venía dando tumbos casi desde la última década: Disney se ahorró 90 millones de dólares al prescindir de Depp para su próxima película de 'Piratas del Caribe' -en la que se popularizó como el capitán Jack Sparrow-; hace un mes Warner Bros. lo despidió de la saga de 'Animales fantásticos' –para la que alcanzó a rodar una escena de la tercera parte– y fue reemplazado por el actor danés Mads Mikkelsen en el papel del villano Grindelwald, y tampoco protagonizará el proyecto televisivo sobre el ilusionista Harry Houdini que tiene en curso uno de sus más poderosos mentores, el productor Jerry Bruckheimer.

La imagen de Depp ha sufrido una carnicería, debido a una serie de decisiones imprudentes que lo han dejado sumido en un lodo séptico FACEBOOK

TWITTER

Es que desde la floja película 'El turista', Depp ha estado en una montaña rusa profesional entre aciertos como 'Alicia en el país de las maravillas', donde interpretó al Sombrero Loco de la mano de Tim Burton, un director muy presente en su filmografía; 'Pacto criminal' -que hizo suponer su cuarta nominación al Óscar por la tremenda interpretación del mafioso James 'Whitey' Bulger, algo que no sucedió-; el trabajo que logró con el colombiano Ciro Guerra en 'Esperando a los bárbaros', y la que parecía su actuación de largo aliento en la saga de 'Animales fantásticos'. Y los descalabros de 'El llanero solitario', 'Trascendence: identidad virtual', 'Dark Shadows', 'City of Lies' y 'Mortdecai'.

El 'sex symbol' que les quitó el aliento a miles de jovencitas en los años 80 como el oficial Tom Hanson en la serie 'Comando especial' y que con el paso de los años maduró como actor de carácter y visos cómicos es, hoy, el indeseable Johnny Depp.



Sus seguidores más leales siguen de cerca su situación a través de las redes sociales y hasta han organizado campañas virtuales para defender su inocencia. Pero las pruebas de su decadencia son irrefutables: entre el 2005 y el 2016, el actor nacido en Kentucky (EE. UU. ), en 1963, obtuvo ingresos por 750 millones de dólares; por su última actuación en 'Minamata', que se estrenó en febrero pasado, recibió 3 millones de dólares.

"La imagen de Depp ha sufrido una carnicería, debido a una serie de decisiones imprudentes que lo han dejado sumido en un lodo séptico", comentó Eric Schiffer, un reputado relacionista público de Hollywood que asesora figuras en situaciones de crisis. "Salir de ahí le va a resultar muy complicado".



El daño está hecho, la prensa negativa que se pudo evitar, derramó ríos de tinta destrozando su imagen: quién sabe hasta cuándo, pero por ahora, nadie quiere trabajar con Johnny Depp.

REDACCIÓN CULTURA

En Twitter: @CulturaET

Lo invitamos a leer otras noticias

¿Qué pasó en el cine en el 2020?

Opinión / ¿Es buena la nueva película de la Mujer Maravilla?

Estas son cinco heroínas inolvidables del cine