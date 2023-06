Jennifer Lopez, la actriz, cantante, bailarina, diseñadora y empresaria habló con la revista 'Vogue' México sobre su vida, en una entrevista muy emotiva, que la llevó a recordar a varias de las personalidades que han pasado en su vida.



Según revela el diario mexicano El Universal, desde Los Ángeles, JLo resaltó sus raíces latinas pues, aunque nació en Nueva York, es hija de padres puertorriqueños, David Lopez un ingeniero en informática y Guadalupe Rodríguez una maestra de preescolar.

“Hay más espacios para mostrar quiénes somos y hacer cosas diferentes. Me encanta que la comunidad latina sea considerada como una comunidad económicamente sólida a la que la gente quiere atender, ver y escuchar”, dice López en uno de los apartes de la entrevista con 'Vogue'.



En ese punto, aprovechó para contar los inicios de la "fuerza latina" en Estados Unidos, junto a otros artista.



"Recuerdo cuando comencé, éramos yo y luego Ricky Martin y Shakira, irrumpiendo en el mercado inglés, ¡y qué gran cosa fue eso! Nos dio mucha exposición, eso vive hasta hoy”, anota López.



Y agregó: “Ver y escuchar que la música en español es un éxito global, es emocionante. Creo que estamos en un muy buen momento”.



Sobre este esplendor que ha logrado López, 'El Universal' resalta: "su éxito creció a pasos agigantados mientras sorteaba el hecho de convertirse, además, en una bomba sexy gracias a sus pronunciadas curvas que nunca pasan desapercibidas ante la mirada de la prensa y del público general".



El medio mexicano también recuerda que los inicios de JLo fueron en 1997, cuando logró su primer papel protagónico en la película “Selena” que la puso bajo los reflectores y en la mira de la prensa "dando inicio a un largo camino cinematográfico que luego complementó con la música, una faceta en la que incursionó en 1999 con su primer sencillo 'If You Had My Love' incluido en “On the 6″, el primero de nueve álbumes de estudio.