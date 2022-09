A Heartan Edward Lever Criado pocos lo conocen por su verdadero nombre. Pero cuando oyen que este artista, nacido en San Andrés Islas hace 39 años, se hace llamar Jiggy Drama no pueden evitar asociarlo con La fuga, su éxito más mediático, una canción de doble sentido cantada por un muchacho con cara de nerdo, pelo a ras y a quien siempre lo han identificado sus lentes de montura grande.

La imagen de ese joven se ha ido. Hoy luce una espesa barba y un cabello al estilo rasta. Lo único que mantiene de aquellos días de La fuga son sus lentes, el talento y las ganas de seguir componiendo.

“En el fondo sigo siendo ese pela’o, pero más consciente, he puesto los pies en la tierra, la vida me ha dado muchas lecciones y lo agradezco”, dice al otro lado del teléfono, mientras se mueve en carro camino al hotel por las congestionadas calles de Bogotá, donde promociona su nuevo tema Reversa, junto a Farina, y producido por DJ Cornetto, el cual hará parte de un álbum que tendrá la mitad de canciones en creole, dialecto de San Andrés Islas.



(Lea también: Farina cuenta a qué se dedicaba y cómo era su vida antes de ser cantante)

En el fondo sigo siendo ese pela’o, pero más consciente, he puesto los pies en la tierra, la vida me ha dado muchas lecciones y lo agradezco FACEBOOK

TWITTER

¿Qué ha hecho Jiggy Drama este tiempo?

​

He tenido una pausa y cuando iba retomar mi carrera se metió la pandemia, tuve que poner todo en stand by. Igual, lancé música durante la pandemia pero no tuvo la acogida que esperaba, porque era muy discotequera y la gente no podía ir a discotecas. Sentí que la canción Replay se desperdició, la hice junto a Lalo Ebratt y Yera, artistas de Santa Marta. También lancé una canción junto a Carlos Vives, pero no quería seguir desperdiciando música y decidí tomarme un tiempo, comenzar a trabajar en música nueva y esperar a que la gente pudiera volver a las discotecas. Por eso esperé hasta este momento para volver a salir con nueva música.

¿Cree que fue por el encierro que no tuvo acogida?

​

La mayoría de mis canciones son de rumba y durante esa época todo se centró en hacer tendencias en TikTok, en redes y yo, la verdad, muy poco de eso. El público estaba más concentrado en artistas que manejan ese concepto de influencers. Y dije, esto no es lo mío, voy a calmarme y esperar a que la gente vuelva a rumbear para sacar música nueva.

Pero las redes y plataformas son el presente de la música...

​

Estoy tratando de acoplarme, estoy tratando de hacerlo a mi manera, que sea algo más orgánico, más natural. ¿Por qué voy a salir a ser una persona que no soy? Soy consciente de la importancia de las redes sociales y de las plataformas, pero independiente de eso la gente va a seguir saliendo de rumba. Lo que siento es que debo buscar la forma de poder trasmitirle a la gente, orgánicamente, música a través de redes, sin dejar de ser yo. Por ejemplo, no soy bueno para bailar y no me verán en TikTok haciendo pasos.

Un artista que hace música para rumba y no baila...

​

Cosas de la vida. Yo bailo pero después del tercer traguito (risas), soy un poco tímido para el baile, tengo dos pies izquierdos.

Usted es caribeño, sanandresano...

​

Lo sé, es un cuestionamiento que le hago a mi papá. No sé por qué (risas).

¿De qué se trata el tema que lanza con Farina?

​

Es una canción que nació, precisamente, en pandemia. Cuando volví a la isla y estuve encerrado, comencé a buscar nueva inspiración y a trabajar en un nuevo álbum. Cornetto me había enviado bases rítmicas para trabajar y me llegó eso del doble sentido, del parachoques del carro y el de las mujeres. Busqué ese doble sentido, escribí la canción, la grabé pero sentí que hacía falta el punto de vista de una mujer. Conozco a Farina desde sus inicios y hemos estado en contacto. Le envié la canción y le dije que ella era perfecta para eso. Grabó su parte en Miami, luego fuimos a Medellín, grabamos el video y este es el resultado: Reversa.



(Le puede interesar: Músicos famosos que escribieron grandes éxitos para otros)

Facebook Twitter Linkedin

Jiggy Drama (d), Farina (centro) y DJ Cornetto (i) protagonistas del nuevo tema del cantautor isleño, con video incluido. Foto: Mut Studio

No cree que este tema puede generar críticas por comparar a la mujer con un objeto...

​

No lo creo, no dice una mala palabra, por el contrario, siento que está elogiando un parte del cuerpo de la mujer. Ni el video ni la letra tienen diálogos que ofendan. Aunque hoy hay polémica por todo.

¿En qué genero se puede ubicar el tema 'Reversa'?

​

DJ Cornetto es conocido por hacer guaracha, pero él quería bajarle la velocidad un poco. Diría que esto es algo urbano, pero con elementos de trompetas, las de Cornetto, que le dan un aire diferente. No sabría clasificarla en un género, pero digamos que es urbano.

Ya había trabajado con DJ Cornetto...

​

Lo conozco hace mucho años, hemos cruzado palabra de vez en cuando. Siempre me ha enviado sus ritmos y trabajé en su álbum anterior. Nos hicimos muy cercanos, es un productor muy talentoso y está abierto a toda clase de opiniones y consejos. Él va a producir más canciones de mi álbum, ya hay cuatro más que son producidas por él.

¿Hace parte de un nuevo álbum?

​

Así es, estará listo a fin de año. Es un álbum conceptual, es como un casette, tiene lado A, en español, y lado B, en creole, que es el dialecto que hablamos en la isla de San Andrés. Quiero darle la importancia a nuestra lengua nativa, que se lo merece, y siento que se está perdiendo. Es tratar de rescatarla, porque es parte de nuestra cultura.

No es la primera vez que incorpora elementos de la cultura isleña...



En cada álbum incluía una o dos canciones en creole, pero en este quiero satisfacer esos dos públicos porque no creo que uno sea más importante que otro.

Es un álbum conceptual, es como un 'casette', tiene lado A, en español, y lado B, en creole, que es el dialecto que hablamos en la isla de San Andrés FACEBOOK

TWITTER

¿No teme que pierda público al hacerlo así?

​

Por eso decidí hacerlo mitad y mitad, es una forma de respeto, quiero que la gente entienda de dónde vengo y que en Colombia no solo se habla español, hay muchas lenguas, indígenas, es comenzar a educar, que somos multiculturales y no debemos discriminar otras culturas y otras lenguas en nuestro territorio.

¿Qué artistas de la isla colaboran en ese álbum nuevo?

​

Estoy trabajando con Elkin Robinson, artista de Providencia, radicado en España y que ha cantado con Carlos Vives y Ziggy Marley, y con una artista que se llama Arkal Walters, de 21 años con una voz espectacular. Siento que como artista de la isla, que llevo mis años, es momento de comenzar a trabajar con las nuevas generaciones de artistas.



(Lea además: 'La gente es machista y valora a la mujer que se porta como cree correcto')

De qué géneros estamos hablando en su nuevo álbum.

​

Tendrá reggae, afrobeat, un experimento con música típica de la isla, urbano, discoquetero, romántico.

¿En la música típica incorpora también instrumentos de la isla?

​

Hay una canción con instrumentos típicos: la quijada del caballo, el tub, es un tináfono, una tina que tiene una cabuya y un palo y el sonido es como de un bajo y mandolín.

¿Cree que el doble sentido, desde ‘La fuga’, lo puede encasillar?

​

Por eso quise trabajar canciones en creole, porque quiero demostrarle a la gente que soy más que canciones como La fuga y el doble sentido. Hace parte de mi estilo, pero no es todo lo que puedo dar.

Quise trabajar canciones en creole, porque quiero demostrarle a la gente que soy más que canciones como La fuga y el doble sentido FACEBOOK

TWITTER

¿Qué ha faltado para que los artistas de las islas se incorporen más al continente?

​

Creo que es por eso, porque se discrimina la lengua. El día que se deje de estigmatizar a la lengua creole van a comenzar a abrirnos las puertas y habrá conexión con el continente.

Y promoción...

​

No todos tienen la posibilidad de salir de las islas. Quiero utilizar el estatus que tengo como artista y trabajar para que la gente se enamore de la música en creole y llamar la atención para que los empresarios se interesen más por lo que hacemos allá. Lo que hace falta es exposición. Este podría ser un paso para que la música en nuestra lengua tenga exposición en el país.

Su carrera ha tenido muchos altibajos, ¿a qué cree que se deba?

​

No es un secreto, tuve un bajón después de La fuga, tuve un problema legal con mi exmánager, por problemas del contrato, hubo muchos bloqueos y pasé muchos años envuelto en una batalla legal y, por consiguiente, hubo un bajón en mi carrera musical. Me tomé un tiempo, pero ya estamos en mejores término y nunca es tarde para volver.

Hay más relación con la costa Caribe...

​

Hay mucha conexión con Cartagena, muchos artistas de allá van a la isla, siento que tienen mucho que ver con ese sonido. Hay un nuevo género en la isla que se llama rancha, es una champeta con estilo sanandresano. Todavía no he hecho ese género, pero se están haciendo muchas fusiones. Musicalmente creo que se estrecharon la mano la costa Caribe y las islas.

¿Las islas están en sus planes futuros?

​

Quisiera hacer una disquera en la isla, para formar industria, y poder exportar artistas nuevos para seguir el legado de la música isleña.

ORLANDO LEÓN RESTREPO ESCOBAR

EDITOR DE EL TIEMPO

En Twitter: @oleonn84​