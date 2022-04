Los abogados de Amber Heard presentaron este jueves en la corte mensajes de texto con contenido violento que Johnny Depp intercambió con allegados, aunque sin ofrecer el contexto, durante el juicio por difamación contra su exesposa.

"No quiero volver a ver a esa puta asquerosa de Amber", le escribió Depp a un amigo en abril de 2015, dos meses después de casarse. Los abogados de su exesposa comenzaron a interrogar al actor leyendo ante el tribunal una serie de mensajes que había intercambiado a lo largo de los años con múltiples contactos, sin dar más detalles que con quién había hablado y la fecha de los mensajes de texto.



"Vamos a quemar a Amber", leyó Ben Rottenborn, representante de Amber Heard. "Usted dijo: 'Voy a follar su cadáver quemado después para asegurarme de que está muerta'. Eso es lo que dijo usted que haría después de quemarla y después de ahogarla", afirmó el abogado mientras repasaba el mensaje enviado en 2013 por el actor a uno de sus amigos.



De traje oscuro y camisa negra, Depp permanecía con la expresión seria el tercer día de comparecencia, mientras leía con sus anteojos oscuros los diversos documentos presentados como evidencia en el Tribunal de Circuito del Condado de Fairfax, en Virginia, cerca de Washington.

El duro testimonio de Depp sobre el dedo que perdió por culpa de un ataque de su exmujer. Foto: AFP

A lo largo de su testimonio, su abuso de alcohol y drogas también fue ampliamente detallado por los abogados de Heard, quien, presente también en la sala, mantenía el rostro impasible. Los excónyuges se acusan mutuamente de difamación durante este juicio muy seguido y retransmitido parcialmente por canales de noticias, que tiene su origen en un artículo de opinión que Heard escribió en 2018.



En aquel texto publicado por The Washington Post, la actriz, ahora de 35 años, no menciona por su nombre a Johnny Depp, con quien se casó en 2015, pero sí se refiere a las acusaciones de violencia doméstica que había presentado contra su esposo en 2016.



El miércoles, la estrella de la saga de aventuras "Piratas del Caribe" dijo a la corte que esa publicación y las acusaciones le habían costado "todo", dejándolo "acabado". También agregó que Heard lo insultaba, lo menospreciaba y reprendía. Los insultos se convirtieron en grandes discusiones de las que “no había forma de entrar o salir”, dijo Depp.

“Fue una especie de fuego racheado, una especie de desfile interminable de insultos”, dijo Depp según publicó el diario Los Ángeles Times. Agregó: “La señora Heard no era capaz de estar equivocada. Simplemente no sucedía. Ella no podía estar equivocada”.



CULTURA con AFP

