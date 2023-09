El cantante de música popular John Alex Castaño se destapó sobre varios detalles desconocidos de su vida: fumó marihuana, confesó que robó y que se fue de la casa cuando tenía 10 años.



“Yo me volví ladrón y de todo allá en el pueblito chiquito. Fumé marihuana como a los 9 años y me fui de mi casa a los 10. Yo vi que lo estaban haciendo y una vez recuerdo que cumplí años y ese día quedé con la mala junta. Vi que empezaron a armarlo y dije ‘aquí fue", comentó en una entrevista que le concedió a la emisora Tropicana en su videopodcast.



Desde hace algunos meses, el cantante contó que sufre una enfermedad que le obligó a cambiar sus hábitos alimenticios y a llevar una cotidianidad más saludable. También ha estado alejado de los escenarios. Castaño tiene una alteración en la glándula suprarrenal hace algunos meses, por la cual se encuentra en estricto tratamiento médico, así como también por diabetes e hipertensión.



Jhon Álex Castaño nació en Risaralda, en 1981 y se ha consolidado como una estrella del género popular, con canciones como 'Juré', 'Mamá perdón', 'Amigos con derechos' y 'Hoy me emborracho'.

