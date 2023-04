Usuarios en redes sociales se rieron del momento que pasó Jessica Cediel cuando no tenía la tarjeta “Tu Llave” para poderse montar en su primer viaje en un bus del SITP.



La modelo y presentadora publicó en sus historias de Instagram que había tenido que acudir a ese medio de transporte porque su carro tenía pico y placa y que, además, no pudo conseguir un servicio de taxi para que la llevara hasta su destino.

En los videos, Cediel va en compañía de su hermana Silvana y ambas usan gafas de sol y tapabocas para no ser reconocidas por los demás pasajeros del bus.



“Los saludo desde un SITP, es la primera vez que tomo el servicio público porque hoy tenemos pico y placa y para pedir un taxi nos demoramos como media hora. Estaban llenos, mejor dicho: imposible”, dijo la modelo.

La modelo ha consolidado una carrera en el mundo del entretenimiento. Foto: Instagram: @jessicacedielnet

Así mismo, afirmó que uno de los usuarios del sistema tuvo que ayudarla a pagar el pasaje, ya que la presentadora no tenía la tarjeta del sistema de transporte público.



“La primera vez que me monto en un SITP. Por allá atrás hay un pelado, el pelado que está allá de gris me prestó para el pasaje, más lindo, y ya le pagué”, se escucha en el video.



Finalmente, Cediel dijo que el momento más difícil del recorrido fue la salida porque le tocó atravesar todo el bus y fue como un “maniculiteteo impresionante”.



Usuarios en redes sociales también criticaron el video de la modelo y presentadora quien respondió a los comentarios que habían lanzado en su contra: “yo he montado en intermunicipal, en cebollero, en buseta, taxi, Uber, Transmilenio, pero en el Sitp nunca me había montado”.



De igual forma, dijo que es una mujer guerrera gracias a la educación que le dieron sus padres y que de hecho, le enseñaron a disparar armas cuando era pequeña.



JUAN PABLO CONTRERAS RÍOS

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

