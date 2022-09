Jessi Uribe, uno de los más reconocidos cantantes populares del país, siempre está en contacto con sus seguidores a través de su Instagram y recientemente los sorprendió.

En una de sus historias les puso su número celular y les pidió que no lo llamaran, que solo le enviaran mensajes.



Muchos, incluso, pensaron que se trataba de una broma y que el número no existía, pero Uribe se encargó de dejarles claro que sí era y que estaba recibiendo sus comunicaciones.



Incluso leyó varias para ratificar que no había ningún tipo de mentira.

(Tal vez quiera leer: Shakira respondió mensaje de Rosalía durante su concierto en Bogotá)



Sin embargo, no todos tuvieron la precaución de enviar mensajes y decidieron llamar.



El cantante de Dulce pecado, Guaro, Matemos las ganas, La culpa, Repítela, Desde que te fuiste es uno de los que más música vende a través de plataformas y sus seguidores siempre están pendientes de sus nuevas producciones.

(Le puede interesar: Jane Fonda reveló que tiene cáncer)



No se sabe si tras este hecho, el cantante cambiará su número.