Jessi Uribe empezó el 2021 con cinco kilos de más

Que la platica de los abdominales de Jessi Uribe se perdió, cuenta el cantante que le escriben sus seguidores. Y él no niega que por ahora así es.

Sin embargo, el intéprete de famosos temas populares exitosos como Dulce pecado, Ellas así son y Matemos las ganas, entre muchos otros de su carrera, no se dará por vencido.



Por eso publicó una foto dando inicio al reto de este 2021, que empezó con cinco kilos de más. "Los que me han escrito no tienen ni idea de los que sufrimos de ansiedad.

Los que me conocen saben que he sufrido mucho porque soy muy ansioso por la comida Y siempre caigo", escribe Uribe.



Agrega que no va a "echar para atrás (con) algo que me ha costado tanto, lo verán".



De hecho, este año Uribe y su pareja, Paola Jara, también cantante popular, protagonizarán la serie La conquista, en RCN, una historia musical que promete, pero que no hablará de sus carreras como tal y tampoco de su relación de pareja.

Jessi Uribe empezó su entrenamiento. Foto: Instagram Jessi Uribe



Para ponerse en forma entrenará y hará los cambios necesarios en su alimentación porque, como dice, "ya quiero tener un cuerpo bien chimbita para andar sin camisa por todos lados".