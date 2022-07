Según una licencia de matrimonio en los registros en línea del condado de Clark, Nevada, el matrimonio oficial de la pareja se llevó acabo el sábado 16 de julio.



Según una nota de la revista Variety, en el ese registro digital aparecen los nombres de pila de la estrellas: Benjamin Geza Affleck y Jennifer Lynn Lopez. Llama la atención en el documento, que Jennifer Lopez tomó legalmente el apellido de su pareja.



Ya desde abril de este año se afianzó el compromiso de Jennifer López y Ben Affleck. La propia cantante compartió en su momento un video con los ojos llorosos para sus fanáticos mientras lucía un anillo de compromiso de diamantes. "Mientras estaba en mi lugar favorito en la tierra (en un baño de burbujas), mi hermoso amor se arrodilló y me propuso matrimonio”, agregó en su publicación.

López, de 52 años, y Affleck, de 49, han forjado una de las parejas más famosas de Hollywood. Comenzaron a verse luego de que la intérprete de éxitos como 'Jenny from the Block' terminara su compromiso con la exestrella de los Yankees Alex Rodríguez y que el protagonista de películas como 'Gone Girl' acabara su relación con la actriz Ana de Armas.



La pareja, apodada 'Bennifer', se ha dejado ver desde entonces en alfombras rojas y paseos en público por el mundo, solos o acompañados de sus respectivos hijos: López tuvo dos con su exmarido, el cantante Marc Anthony; y Affleck tres con su exmujer, la actriz Jennifer Garner.



Ben Affleck y Jennifer López en un paseo por Venecia. Foto: EFE

En su vida profesional, Affleck ganó un Oscar por producir la ganadora a la mejor película Argo y López hizo crecer su fortuna haciendo giras, actuando en películas y grabando música. Al darse una segunda oportunidad demostraron que la llama del amor estaba ardiendo de nuevo y ahora cierran ese ciclo con una ceremonia digna de una película romántica, un poco escondida de la mirada pública y en Las Vegas.

Una supuesta boda secreta

Ahora bien, parece ser que los rumores que circulaban sobre su presunto matrimonio secreto terminaron siendo ciertos tras conocerse los documentos legales de su casamiento.



La noticia la empezó a esparcir la revista española 'Cuore', que manifestó en su momento que los actores celebraron su matrimonio el pasado sábado 11 de junio en el hotel Ritz-Reynolds en Lake Oconee, en Georgia, y que supuestamente habrían hecho firmar un acuerdo de confidencialidad a todos los invitados y tanto empleados que asistieron el evento.



Historia de amor de la pareja

Luego de casi 20 años de su primera relación amorosa, Affeck y López volvieron a retomar su vínculo al terminar con sus antiguas parejas. Ellos se conocieron en 2001 mientras rodaban la película de comedia romántica 'Una relación peligrosa'.

Jennifer López y Ben Affleck. Foto: AFP

Las celebridades se comprometieron en 2002 y fue información de interés público, en especial por el costoso anillo que le dio el actor a la cantante. Sin embargo, el casamiento no se pudo dar, debido a que la pareja supuestamente se sentía abrumada por la presión de los 'paparazzi' que constantemente acechaban su intimidad.



Su realción terminó en 2004 con un comunicado publicado por 'MTV' y solamente firmado por López. De ahí en adelante, cada uno hizo su vida por separado, tuvieron varias relaciones amorosas, se casaron y tuvieron hijos.



En 2021, se les vio nuevamente juntos y a finales del mismo año se confirmó que estaban retomando su amorío dos décadas después.

