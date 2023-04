La ‘Diva del Bronx’ cómo es popularmente conocida a nivel mundial, ha tenido a lo largo de los años una exitosa trayectoria como cantante, actriz, bailarina, diseñadora de modas y productora de cine; también ha dedicado gran parte de su tiempo a realizar y apoyar causas sociales.



A sus 53 años de edad, la cantante ha apoyado diferentes causas en beneficio de diferentes sectores de la sociedad. A continuación, le contaremos el impacto cultural de Jennifer López en representación de las mujeres látinas, trabajo que la ha convertido en un icono cultural.



Obras Filantrópicas de JLo

En el año 2011, la cantante y otro grupo de artistas preparó el sencillo músical ‘What's Going On’ con el fin de financiar varios programas de prevención y detección del VIH sida. Este sencillo fue grabado días antes del ataque a las Torres Gemelas el 11 de septiembre del 2001, razón por la cual decidieron destinar parte del dinero recaudado con este tema para ayudar a las personas afectadas en el ataque.



En el año 2007, JLo junto a su entonces esposo el también cantante Marc Anthony, realizaron una gira a nivel mundial, donde recolectaron alrededor de 13.8 millones de dólares. De este dinero recaudado decidieron donar un dólar por cada entrada vendida a la organización Run for Something Better, cuyo objeto en esa fecha era promover el estilo de vida fitness en niños y adolescentes.



También Jennifer López colaboró como productora y actriz de la película ‘Bordertown’, una producción donde se refleja el maltrato y asesinato contra las mujeres de Ciudad Juárez, México. Lo anterior según el medio argentino MDZ Online.



En 2009, la empresaria, junto con su hermana Lynda López, dieron inicio a la fundación The Lopez Family Foundation sin ánimo de lucro, cuyo objetivo principal es aumentar la disponibilidad médica de atención para mujeres y niños de bajos recursos económicos. Desde entonces, la Fundación Maribel, cómo es popularmente conocida en Latinoamérica, ha asumido gastos médicos y gestionado atención médica de calidad para esta población.



Asimismo, en el año 2013, cuando la actriz fue invitada como huésped de honor al evento Celebrity Fight Night, comenzó una campaña para prevenir el párkinson. En ese mismo año, la empresaria lanzó su línea de ropa ‘de baja gama’, cuyos recaudos están destinados a luchar contra el cáncer de seno.



En 2015, fue nombrada por la Organización de Naciones Unidas (ONU) como la primera mujer en convertirse en portavoz y defensora de las niñas y las mujeres ante esta organización internacional por medio de The Lopez Family Foundation.



ALEJANDRA HERNÁNDEZ TORRES

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

