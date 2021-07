Jennifer López habla de su ruptura con Alex Rodríguez

La relación entre Jennifer López y Alex Rodríguez terminó, oficialmente, en abril de este año. Desde entonces son muchos los rumores que giran alrededor de esta ruptura, así como de las nuevas parejas de ambos.



Hasta ahora ninguno de los dos se había referido directamente a esta situación, pero López decidió romper el silencio y referirse a lo que sucedió con el exjugador de béisbol.



En una íntima entrevista con Apple Music, aseguró que vive unos días muy felices y se siente tranquila con lo que está pasando actualmente.



De hecho, la cantante estaría en una relación con el actor Ben Affleck.



"Me di cuenta que estaba bien conmigo misma y que la felicidad empieza en mí", aseguró la artista.



Y agregó que "hay cosas que ocurren de repente y que jamás hubieras esperado que sucedieran".



Explicó hay diferencias entre las proyecciones de su vida y las que sentía en ese momento, algo que no sabía en ese momento. "Una vez te te sientes bien y llegas a la conclusión de que esto no es bueno para mí o esto no se siente bien y sabes que necesitas hacer un cambio, no por los demás sino por ti, las piezas empiezan a caer en su lugar", comentó.



Desde hace unas semanas se habla de la relación que ahora sostiene con el actor y en recientes declaraciones aseguró que estaba pasando por uno de los mejores momentos de su vida.



"Estoy muy feliz. Sé que la gente siempre me pregunta: ¿Cómo estás? ¿Qué está pasando? ¿Estás bien? Así es. Nunca he estado mejor. Quiero que todo el mundo sepa que es el mejor momento. Es el mejor momento de mi vida", dijo la artista, quien también es recordada por haber tenido una relación con Marc Anthony.



La 'diva del Bronx', además, ha dicho que "a diferencia de algunos artistas que crean sus mejores obras cuando tienen el corazón roto, para mí es lo contrario", pues recientemente lanzó una canción con Rauw Alejandro llamada Cambia el Paso, que ha sido todo un éxito.



