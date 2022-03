En días pasados, la cancelación del Jamming Festival, a tan solo un día de su realización, causó zozobra en los usuarios, pues no sabían qué pasaría con el dinero de sus boletas. Ahora, Buena Vibra, la empresa organizadora, confirmó que harán el reembolso, pero no se sabe cuándo.

El decreto 818 del 2020 fue creado para dar un alivio a los empresarios debido a la crisis económica causada por la pandemia del covid-19. De tal forma que los administradores del evento pueden cobijarse con esta norma.



A pesar de haber tenido un buen y avanzado proceso de vacunación, la emergencia sanitaria continúa oficialmente. Esto quiere decir que el decreto aún sigue vigente y lo seguirá estando hasta el 30 de abril de 2023, fecha en la que termina la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional.



Sin embargo, esta situación causa preocupación entre quienes iban a asistir al Jamming Festival, pues, si continúa la emergencia, el desembolso de las boletas podría aplazarse.

​

Lo anterior fue explicado por Víctor Manuel Rodríguez, director de Arte del ministerio de Cultura, en una entrevista con el medio ‘Blu Radio’, quien también afirma que, para poder desligar el decreto de esta situación “tendría que revocarse la emergencia sanitaria”.



Jamming: Protestas en Casa Babylion Foto: Héctor Fabio Zamora - EL TIEMPO

"Lo que hace este decreto es que les permite tener un alivio al momento de volver de la pandemia. Es necesario entender que en las boletas también participa la Superintendencia de Industria y Comercio, que deben revisar la denuncia y el caso”, señaló Rodríguez.



Sin embargo, el director también indicó que el problema está en el plazo que se le da a los empresarios, más no significa que no vaya a haber una devolución del dinero.



Por esto mismo, el Ministerio de Cultura ha establecido diálogos previamente con la Superintendencia de Industria y Comercio para proteger los derechos del consumidor y garantizar que el reembolso sea efectivo.



“La Superintendencia de Industria y Comercio ya abrió una investigación administrativa (...) y en caso de que ocurra algo irregular la Superintendencia debe sancionar al productor y eventualmente deberá multarlo”, expresó el director.



Logo del Jamming Festival Foto: Instagram: @ festivaljamming

Además, Rodríguez explicó que "la razón de ser de la ley de espectáculos públicos es que permita que el sector, cuando haga eventos, contribuya en un apoyo parafiscal. Nosotros siempre somos requeridos por la Superintendencia que vigila que el consumidor sea protegido”.



En este momento, la Superintendencia afirma públicamente que esta responsabilidad le corresponde al Ministerio. No obstante, Rodríguez afirma que lo único que le compete a la entidad en esta situación es participar en la contribución parafiscal.



No obstante, el director no sabe con certeza en qué momento se haría la devolución del dinero, pero prometió investigar bien y darle una respuesta a los afectados por la cancelación del evento.

Tendencias EL TIEMPO