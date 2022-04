La décima versión del Jamming Festival se iba a realizar en Ibagué el 19, 20 y 21 de marzo. Sin embargo, una repentina cancelación, un día antes del evento, ha hecho que los ojos estén puestos en la organización y las medidas para solventar las consecuencias en quienes iban a asistir.

De hecho, la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Circular Externa No. 04 de 2022, la cual se refiere a las reclamaciones y responsabilidades en los espectáculos que terminen en cancelación o modificación.



Sin hacer referencia al Jamming Festival, la SIC detalló las dos opciones normativas para las empresas que cancelaron o modificaron los eventos.



En primera instancia, existe la posibilidad de que los organizadores se acojan al decreto 818 del 2020, el cual da un alivio a los empresarios debido a la crisis económica causada por la pandemia del covid-19.

El festival se iba a llevar a cabo en el centro vacacional Playa Hawai.

A través de la normativa, es posible aplazar el desembolso de las boletas hasta que termine la vigencia del decreto. Es decir, hasta el 30 de abril de 2023. Justamente, a esta norma se acogieron los organizadores del Jamming.



De esta manera, el desembolso podría ser hasta el próximo año. Víctor Manuel Rodríguez, director de Arte del ministerio de Cultura, explicó que "lo que hace este decreto es que les permite tener un alivio al momento de volver de la pandemia. Es necesario entender que en las boletas también participa la Superintendencia de Industria y Comercio, que deben revisar la denuncia y el caso”.



No obstante, el experto también aclaró que el problema es el plazo que tienen los empresarios más no que vaya a haber devolución o no.



En un principio, la organización del evento, Buena Vibra, emitió un comunicado en donde declaraban el aplazamiento del festival. Allí disponían varias opciones para los usuarios, entre ellas el reembolso del dinero. Sin embargo, no han puntualizado cuándo se iniciará el procedimiento.



La SIC, además, señaló que por cualquier causa distinta al covid-19, se procedería de acuerdo con las normas generales de protección al consumidor vigentes, en particular la Ley 1480 de 2011 (Estatuto del Consumidor), cuyo plazo es menor para la devolución de dineros a los afectados.



De otro lado, la entidad señaló que los usuarios afectados pueden interponer demandas de efectividad de la garantía ante la delegatura de Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio.

