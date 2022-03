Luego de que en los últimos días se confirmara que varios de los artistas que hacían parte del cartel de la décima edición del Jamming Festival no iban a asistir, finalmente el alcalde de Ibagué, Andrés Hurtado, le indicó a la emisora Blu Radio el aplazamiento del evento.



"Tenemos una información primaria, nos levantamos con esa noticia. El empresario manifestó que va a sacar un comunicado porque varios artistas cancelaron y el evento se aplazó", indicó el mandatario local.



El festival iba a reunir a cerca de 94 artistas de géneros como reggae, salsa, rock, rap y reguetón en Playa Hawái, en Ibagué.

Así mismo, el alcalde Hurtado aseguró que por el momento no conocen los motivos puntuales de la decisión, porque solo han hablado con los organizadores, ya que el empresario a cargo del Jamming Festival no ha respondido a sus llamadas.



El mandatario local señaló, a su vez, que están solicitando la presencia de Fuerza Pública en la zona donde se iba a realizar el evento para evitar posibles problemas de orden público, porque ya hay decenas de personas en el lugar que estaban acampando en espera del concierto.



Una fuente que ha trabajado con la producción le dijo a EL TIEMPO que los organizadores del evento no han querido comunicarse con muchas de las personas que han estado trabajando en el lugar desde hace semanas. Incluso, ha dicho que varios se encuentran en Bogotá desde el jueves en la noche sin darles claridad sobre el asunto.



Así mismo, a través de redes sociales se han conocido las denuncias de algunos empleados vinculados a la logística del concierto, quienes han señalado también que los organizadores desde hace varios días no los han contactado.



El evento se iba a realizar en el centro vacacional Playa Hawai. Foto: Jamming Festival

Precisamente, este viernes la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) anunció que estaba realizando una vigilancia del evento, porque se "evidenció a través de visitas administrativas de inspección y requerimientos de información, que al parecer las condiciones inicialmente informadas sobre el evento, los artistas y el orden de las presentaciones de los mismos, habían variado, sin que presuntamente se hubiesen informado a los consumidores de manera clara, veraz, suficiente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea".



La SIC señaló, además, que al parecer "no se estaría informando las soluciones planteadas con ocasión a la modificación de las condiciones inicialmente

anunciadas".



Dentro del anuncio que realizó la Superindustria se indicó que de encontrarse violación a las normas de protección al usuario, los organizadores del Jamming Festival podrían tener sanciones por hasta 2.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV).

Varios artistas cancelaron

En las últimas semanas se dio a conocer la cancelación por parte de diferentes artistas que se encontraban en el cartel de la programación. Entre ellos, la banda norteamericana ‘Black Eyed Peas’, quienes publicaron una fotografía en su cuenta de Instagram disculpándose con sus fanáticos por no podrían asistir al festival.



“Debido a circunstancias que se salen de nuestro control no estaremos tocando en el Jamming Festival en Colombia. Mucho amor para aquellos que estaban emocionados por vernos, así como nosotros de verlos a ustedes. Eso sí, prepárense para una siguiente ocasión, porque va a ser épico”, detalló en su momento la agrupación.



A este anuncio también se sumó la cancelación de la banda Los Cafres, Vicentico, La Maldita Vecindad, Enanitos Verdes y Damian Marley.

