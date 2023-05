Gran preocupación entre sus familiares ha generado el hecho de que el actor Jamie Foxx siga hospitalizado y su salud no evolucione para bien. El comediante debió ser hospitalizado mientras se encontraba en el el rodaje de la película 'Back In Action'.

Según el diario lavanguardia.com, hace unas semanas, su hija Corinne Foxx reveló a través de su cuenta oficial de Instagram que el actor americano tuvo que ser ingresado de urgencia en un hospital debido a ''unas complicaciones de su estado de salud''.



En el momento del ingreso, Foxx se encontraba grabando una película para Netflix junto a la actriz Cameron Díaz. La noticia sorprendió de inmediato a sus compañeros de set.



"Según fuentes cercanas al actor, este tuvo ser 'resucitado' en un crítico momento en el que creían que lo perdían para siempre. Pese a las diversas complicaciones y a la preocupación de sus familiares y amigos, Foxx tranquilizó al mundo subiendo un post a Instagram", anota La Vanguardia. En su mensaje, Foxxx dice: "Aprecio todo el cariño. Me siento bendecido''.



Sin embargo, una fuente cercana a la familia del artista aseguró al medio 'Radar Online' que su círculo más íntimo se estaba preparando para ''el peor de los escenarios''. No obstante, La Vanguardia destaca que otras fuentes familiares aseguran en sus redes que la salud del artista está evolucionando para bien.