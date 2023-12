Jada Pinkett dice que la bofetada de Will Smith en los Óscar salvó su relación

Jada Pinkett Smith ha dicho que el escándalo de la bofetada de Will Smith a Chris Riock en la ceremonia de los Óscar de 2022 fue un episodio positivo; a pesar de que antes criticó a su pareja por el escándalo.

Eso los hizo ser el centro de la polémica, convertirse en la comidilla de Hollywood y afectó sus carreras y su vida familiar. Pinkett habló de su familia, de su relación y tuvo que lidiar con rumores y ataques; sumado al hecho de criticar a su pareja por la reacción desmedida que se vio por televisión en la ceremonia.

Pero ahora parece haber cambiado de parecer. En una entrevista con el Daily Mail dijo que no se arrepiente de haber ido a los Óscar y que todo ese conflicto terminó llevándola a vivir experiencias muy positivas. “Después de todos esos años tratando de descubrir si dejaría el lado de Will, fue necesaria esa bofetada para darme cuenta de que nunca lo dejaré. ¿Quién sabe dónde estaría nuestra relación si eso no hubiera sucedido?”, reconoció.



Aunque llevaban separados varios años y nadie lo sabía, la actriz y cantante reconoció que no ha pensado en formalizar esa condición de manera legal. “Ambos estamos envejeciendo. Y además, llevamos juntos 30 años, así que, aunque llegue alguien nuevo, ninguno de los dos irá a ninguna parte. Somos una familia que necesita cuidarse unos a otros y siempre lo estaremos. A veces hace falta una crisis para que te des cuenta de eso”, dijo en la misma entrevista.

Jada Pinkett escribió un libro con sus memorias. Foto: Instagram: @jadapinkettsmith

A pesar de la presión de las redes sociales y la controversia, Will Smith ha mantenido su apoyo a Jada en la promoción de 'Worthy'. La actriz ha confesado que, en medio de una depresión y una crisis en su vida a los 40 años, sus pequeños fueron su mayor apoyo para superar las adversidades.



En esa ocasión, la pareja fue vista en buen estado de ánimo, acompañados por sus hijos y el primogénito de Will, Troy Smith, fruto de su relación con Sheree Zampino. Todos se unieron para apoyar a Jada en la promoción de 'Worthy'. La actriz ha confesado que, en medio de una depresión y una crisis en su vida a los 40 años, sus pequeños fueron su mayor apoyo para superar las adversidades.



