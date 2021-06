Detrás de Jack el Destripador: la historia de cinco víctimas

La leyenda no es en vano. La figura de Jack El Destripador quedó en la historia de la humanidad y la incógnita sigue siendo la misma: ¿quién fue?



Polly, Annie, Elisabeth, Catherine y Mary Jane fueron asesinadas por esta persona en 1888. Les cortaron la garganta y mutilaron sus cadáveres en las calles de Whitechapel del East End londinense.



Todo tipo de teorías se postularon. Una de ellas es que 'El Destripador' era un "asesino de prostitutas".



Ante esto, la historiadora británica Hallie Rubenhold en su libro The Five: The Untold Lives of the Women Killed by Jack the Ripper (las cinco: las vidas jamás contadas de las mujeres asesinadas por Jack el Destripador) asegura que solo Mary Jane y Elisabeth eran prostitutas.



Sobre las otras tres víctimas, no se tiene evidencias de que fueran trabajadoras sexuales, como se suele contar.



La historiadora en una entrevista para BBC, aseguró que muchos pensaron en obtener datos que llevaran a saber quién era Jack El Destripador, "pero nadie se paró a pensar quiénes eran estas mujeres, cómo era su vida".



Según se especuló en aquel momento, los cuerpos se hallaron en callejones y por esto las autoridades asumieron que se trataban de prostitutas. Ante esto, Rubenhold dice que en las investigaciones forenses se menciona que el asesino no tuvo relaciones sexuales con sus víctimas.



Además que tres de estas dormían en la calle y no tenían dinero para sus viviendas. Por lo cual, mediante este libro, asegura que busca devolverles la dignidad y también que se cambie "la narrativa sobre sus asesinatos".

