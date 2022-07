J Balvin es hoy uno de los cantantes de reguetón más conocidos del planeta. Éxitos como ‘Anaranjado’, ‘X’, ‘Ginza’ y ‘Otra vez’, canción que cuenta con más de mil millones de reproducciones, lo han posicionado como uno de los artistas del género más laureados del momento.



El artista también suele usar sus redes sociales para promocionar sus canciones y hablar sobre su vida personal. Sin embargo, últimamente ha estado enfocado en su nueva faceta como padre, una labor de la cual se siente orgulloso y la muestra constantemente a sus más de 52 millones de seguidores en Instagram.

Recientemente, el intérprete de ‘Rojo’ despertó la reacción de sus fanáticos, luego de anunciar que su hijo, Río, logró pronunciar su primera palabra. El cantante se mostró tan emocionado que expresó “ que se le iba a salir el corazón” de la felicidad.



Según pudo mostrar en los videos, su esposa, Valentina Ferrer, le mandó una grabación en la cual se veía al bebé gateando en lo que parece ser una de las salas de las vivienda de las celebridades, entonces la empresaria incita a su hijo a hablar.



“Baby, papá”, menciona la argentina, para luego escuchar el niño decir la palabra.



Valentina de Ferrer es la esposa de J Balvin. Foto: @valentinaferrer

Balvin, quien no estaba en el lugar, se quiso grabar en modo selfie para que sus fans vieran su reacción: “Mi hijo me acaba de decir ‘papá'. Pero no estoy, me mandaron un video. Se me va a explotar el corazón, qué chimba”, expresó.



El video fue replicado en algunas cuentas de chismes, por lo que la reacción de algunos internautas no se hicieron esperar y dejaron algunos mensajes al artista felicitándolo por vivir este momento tan especial en la vida de un padre.



“Solo los que son papás entenderán su felicidad”, “Hermosos esos papás que están presentes”, “Eso es hermoso”, “Hermoso momento que vivieron”, “Muy tierno como lo dice”, son algunos de los comentaros de usuarios de internet.



