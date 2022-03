El fin de semana pasado, entre el 25 y el 27 de marzo, se llevó a cabo en Bogotá el Festival Estéreo Picnic, uno los eventos que más personas reúne cada año y que trae a artistas musicales prestigiosos de todo el mundo, aunque, según la audiencia, algunos de ellos no cumplieron con las expectativas.

Los fanáticos de la música estaban ansiosos por el inicio del FEP, ya que, debido a la crisis sanitaria por el covid-19, el festival no se había podido llevar a cabo desde el 2019.



En el evento hubo invitados muy reconocidos, tanto nacionales como internacionales, entre los cuales estaban Doja Cat, Foo Fighters, C Tangana, El Binomio de Oro y el reguetonero que ha protagonizado tantas polémicas, J Balvin.



A pesar de que muchos usuarios criticaron la invitación del reguetonero al festival, el escenario donde se presentó J Balvin estuvo lleno al inicio del show, pues muchos fanáticos tenían la ilusión de verlo cantar.



Sin embargo, según lo registran los espectadores en redes sociales, a medida que iba avanzando la presentación del reguetonero, cada vez más gente se alejaba de la tarima, puesto que sintieron que el show no estaba cumpliendo con sus expectativas.



Lo que varios usuarios critican en redes sociales es que J Balvin interpretó varias canciones en las que había hecho colaboraciones con otros artistas como La Rosalía, Bad Bunny, Nicky Jam, entre otros.



Por esta razón, dicen que el reguetonero, durante la mayor parte de su presentación, en lugar de cantar, simplemente elevaba el micrófono con su mano pidiéndole al público que siguiera la letra de las canciones, lo que desmotivó a los fanáticos.



El show de J Balvin fue desastroso, el man no sabía que más hacer, por poco canta el mapale para que la gente no se siguiera yendo. Fue una sesión de karaoke, nisiquiera canto. — Gabi ⚡️ (@lozano2992) March 27, 2022

“El show de J Balvin fue desastroso, el man no sabía qué más hacer. Por poco canta el Mapalé para que la gente no se siguiera yendo. Fue una sesión de karaoke, ni siquiera cantó”, señaló un usuario en Twitter.



“Me disculpan, pero ese show de J Balvin es lo más flojo que he visto en el FEP. No te canta una entera y encima esconde a la banda y al DJ en las esquinas. Un ego gigante para un personaje que se veía mínimo en frente de esas tres pantallas del escenario”, comentó otro internauta.



Así mismo, otros espectadores también se sumaron a las críticas hacia el reguetonero.

Me disculpan pues, pero ese show de J Balvin es lo más flojo que he visto en el FEP. No te canta una entera y encima esconde a la banda y al DJ en las esquinas. Un ego gigante para un personaje que se veía mínimo en frente de esas tres pantallas del escenario. — Esteban Dávila Náder (@EstebanDN) March 27, 2022

Opinión polémica, pero el show de J Balvin en el Estéreo Picnic fue demasiado flojo y mediocre. Las visuales de la intro me elevaron las expectativas, luego fue como 📉📉



Lo siento, pero Karol G en vivo se lo come enterito. Ojito ahí @Festereopicnic_. — Julián Angarita (@JulianAngarita) March 27, 2022

J Balvin muy flojo, me decepcionó, esperaba muchísimo más. Es la segunda vez que lo veo y en ambas he quedado aburrida. En cambio el Binomio, la sorpresa del FEP, no me lo esperaba, perdón por decir que no me parecía que estuviera en el festival, la rompieron. — Johana Fuentes M. (@JohaFuentes) March 27, 2022

Por otra parte, hubo personas que juzgaron las críticas hacia J Balvin, afirmando que, aunque hablaron mal de su presentación, estaban contentos en ese momento, alabándolo y disfrutando del show.



A todos los que se indignaron por la presentación de J Balvin en el estéreo picnic anoche y además pedían a René.



Hubo récord de asistencia en el festival jajajaa 🇨🇴🇨🇴🔥🔥. pic.twitter.com/IkVmLE887L — Andrés Revelo (@Andres__Revelo) March 27, 2022

Hm pero todos los que cancelaron a J Balvin felices viéndolo y grabándolo en estéreo picnic. 🤐 — A. ✨ (@antoniaa______) March 27, 2022

