J Balvin se defiende de acusaciones por supuesto maltrato animal

En las últimas horas, el músico paisa J Balvin ha sido acusado de maltrato animal porque publicó una foto de su perro 'Enzo' en la que se ve a la mascota con su cola pintada de varios colores.

No fueron pocos los que escribieron que se afectaba la salud del perro y que era irresponsable por parte de J Balvin esta práctica. Más aún, que no estaba bien mostrar la imagen con orgullo, pues no serían pocos los que repetirían la "hazaña".



Pero el músico explicó que se trató de algo no invasivo y que 'Enzo' está bien. "Este es mi parcero 'Enzo', su cola no fue maltratada en ningún momento", escribió Balvin, tranquilizando a sus seguidores.

Y agregó: "Es blanca del todo y el colorante es a base de vinagre y agua, un producto vegano que no tiene ninguna relación con maltrató".



El paisa, el artista más nominado en los Latin Grammy que se entregarán este 19 de noviembre, también dijo que el producto utilizado es "aprobado por la FDA, es decir amando mi perro a conciencia".

La cola de Enzo fue teñida con un tratamiento vegano. Foto: Instagram JBalvin

Y dijo, además, que "esto solo lo hacen profesionales, no lo hagan sino con lo que saben del tema, porque no es el mismo producto que se usa en humanos y pueden hacer mucho daño".

