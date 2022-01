El reguetonero J Balvin siguió atentamente la cuenta de TikTok de un niño, identificada como @xxxbrunocion, que contaba que tenía unos tenis como los del paisa, pero 'piratas'.

Aun así, se sentía muy orgulloso, pues su mamá se los había podido comprar y él los lucía muy elegante siempre.

No faltaron los crueles que le cuestionaron sus Air Jordan no originales. "A mí me gustan mucho, porque fue un regalo de Navidad de mi mamá, entonces no me van a lastimar", dijo el pequeño.

Ante esto, Balvin intervino y lo felicitó por su determinación y valentía. Pero, además, le dijo que le regalaba unos tenis originales. Aquí puede ver el video en Tik Tok



"Más personas como tú. Gracias por ser tan agradecido con tu familia . Ya te llegan”, le dijo el paisa. ​