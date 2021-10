J Balvin se disculpa por el video de su canción 'Perra'

"Vengo a hablarles del video de 'Perra', primero quiero ofrecerles mis disculpas con todas las personas que se sintrieron ofendidas, especialmente con las mujeres y con la comunidad negra". Con esta frase el reguetonero paisa J Balvin empieza un video con el que disculpa por la polémica que suscitó el videoclip de su canción 'Perra', que incluso salió de su canal en YouTube.



Hace una semana, y después de recibir críticas por las imágenes misóginas y sexistas que presentaba el videoclip, Balvin decidió sacarlo de su canal. Sin embargo, los comentarios no pararon y hasta la vicepresidente Martha Lucia Ramírez comentó al respecto, asegurando que canciones como esta “reproducen, incitan y justifican la violencia contra la mujer al promover la vulneración de sus derechos, la afectación a su dignidad y la normalización de posturas o imaginarios denigrantes que interiorizan, subvaloran y cosifican su cuerpo y las muestra cómo un objeto de propiedad de los hombres”.



El artista publicó sus disculpas a través de un video en sus historias de Instagram: "Eso no hace parte de lo que yo siempre he expresado, lo mío ha sido tolerancia, amor e integración como también me ha gustado apoyar a los nuevos talentos, en este caso Tokischa, que apoya a su gente, su comunidad y que empodera a las mujeres", continúa diciendo.



En el video de sus disculpas dice que "es su forma de ponerle la cara a la situación" y se disculpa con su mamá que también dijo en un programa de entrevistas de Cosmovisión haber "desconocido" a su hijo en este tema.



“Cuando me enteré, yo lo llamé y le dije: ‘¿Dónde está el Josecito que yo conozco?’... No sé ni qué decir”, contó.



'Perra' es el más reciente lanzamiento del nuevo álbum de J Balvin, que se titula 'José'. El tema es una colaboración con la rapera dominicana Tokischa, que ya había cantado con la española Rosalía.



