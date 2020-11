J Balvin dice que tiene ansiedad y un poco de depresión

"Vulnerable", así se siente J Balvin por estos días."Como todo ser humano he tenido mis pruebas", les dijo el músico paisa a sus seguidores.

Agregó que no le gusta actuar, "cuando estamos para hacer chistes, hacemos chistes", dijo, pero "estos días he tenido un podo de depresión".



Así lo manifestó y su comunicación, para sus más de 44 millones de seguidores, apareció en la cuenta de Instagram de Rechismes. El paisa dijo que agradece a sus fans estar siempre ahí, pendiente de él, de su vida, su trabajo y sus logros.



"No me gusta estar fingiendo felicidad. o que todo está perfecto. Soy un ser humano también frágil y vulnerable, quizás más que algunos de ustedes”, manifestó.

Dijo, además, que muy pronto estará de nuevo bien y podrá interactuar con sus seguidores.