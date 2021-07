El lujoso regalo de J Balvin a su novia por el nacimiento de su hijo

Uno de los acontecimientos del año en la farándula colombiana fue el nacimiento del hijo del cantante J Balvin y la modelo argentina Valentina Ferrer.



Rio, como la pareja decidió llamar al bebé, nació a finales de junio y hace poco se conoció que el artista paisa decidió darle un lujoso regalo a su novia para celebrar este hecho.



Se trata de una pulsera Cartier, que significa la unión de dos almas que no se van a separar nunca, según los fabricantes de la joya.



De hecho, en las últimas publicaciones de Ferrer en sus redes sociales ha exhibido contantemente su regalo.

En uno de las primeras publicaciones con el obsequio que hizo la argentina, quien participó en Miss Universo, escribió: "4 days of the best Love", que se traduce como "cuatro días del mejor amor".



Según el sitio web de Cartier, se trata de una Love Pavé Cerámica que está fabricada en oro blanco, cerámica y diamantes.



Pero, ¿cuánto cuesta? Según Cartier, este regalo tiene un costo de unos 50.000 dólares, lo que significa más de 190 millones de pesos colombianos.



