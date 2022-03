A propósito de la presentación de su nueva publicación '101 razones para leer este libro' (Intermedio Editores), que está poniendo en librerías, el comediante Iván Marín contó detalles de su vida en el programa 'Yo, José Gabriel' de RCN.

En su libro, Marín aborda, con gracia, humor y toques de sarcasmo diferentes situaciones de la coyuntura colombiana e internacional. La publicación se divida en cuatro grandes secciones: Creyéndome Daniel, Viejitas pero aguantadoras;

Sin primicia, pero con sonrisa, y Mi ocio creativo, cada una de las cuales reúne cierta cantidad de relatos humorísticos. Su prólogo, a cargo de también comediante César Augusto Betancur le aporta más dosis de gracia a la obra; inclusive, se

convierte en la razón número 102 sumergirse en el libro.



Además de comentar algunas de sus divertidas ocurrencias, Marín contó que él fue criado por la abuela. "Mi abuelita llenó tan bien ese vacío que nunca sentí esa carencia materna", dijo.

'101 razones para leer este libro' es de Intermedio Editores. Foto: Archivo particular

Cuando sus padre se separaron "ninguno de los dos quería tenerme porque fueron papás muy jóvenes. Y esa frase de que 'todo pasa por algo' es muy cierta. Mi mamá reapareció muchos años después en mi vida; y tal vez al imaginarme cómo hubiera sido mi vida con ella, yo no hubiera sido la persona que soy hoy", explicó.



Marín ya había contado esta historia en progamas anteriores, donde agregó que hoy en día tiene comunicación con su mamá y llevan una relación armónica. Incluso, anotó que una vez que él habló de sus problemas de depresión en un programa de televisión, "a los cinco minutos" recibió una llamada de su mamá que le dijo: 'Perdón por no haber estado ahí'.



Hoy en día, el artista dice que valora mucho el afecto que ahora su mamá le da a su hija, como abuela.



Finalmente, comentó que el humor fue una herramienta de desahogo que le permitió cargar con esa situación familiar de su niñez y juventud.



Marín también es escritory miembro del colectivo artístico Los de la culpa,

del podcast 'Hasta que se acabe el café', y protagonista de diversas producciones en Amazon y Netflix. Sus dos anteriores libros se titulan 'Cuentos que ni pa qué le cuento' y Supéreme este (publicados con Intermedio Editores).