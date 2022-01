La venezolana Ismely Velásquez, estudiante de Relaciones Internacionales en la Universidad Central de Venezuela, fue elegida la noche del sábado nueva Reina Internacional del Café, concurso que se realizó en el marco de la Feria de Manizales y que cumplió 50 años.



Velásquez, de 22 años, fue favorita desde su llegada a Manizales. Dueña de un gran carisma, al momento de conocerse su elección fue ovacionda por los asistentes al teatro Los Fundadores, donde se realizó la elección con aforo total.



La virreina fue María Eduarda Valloto, de Brasil. La colombiana Mariana Loaiza Cifuentes fue elegida primera princesa, mientras Luciana Fernanda Martínez, de El Salvador, se llevó el título de segunda princesa, y Rebecca Linn Stoughton, de Estados Unidos, el de tercera princesa.

(Tal vez quiera leer: Miniseries de Netflix, HBO Max y Amazon para ver este puente de reyes)



El reinado no fue ajeno a la pandemia. De hecho, dos de las 20 candidatas participantes, Polonia y Japón, no pudieron estar en la velada de elección y coronación al dar positivo por covid-19.



La ceremonia, que empezó a las 7 p. m., tuvo un primer desfile denominado de las Naciones, en el que las reinas lucieron los trajes típicos de sus países.



Con el periodista de moda Juan Carlos Giraldo como presentador de la ceremonia, el jurado estuvo conformado por Ana María Deibis, exreina panameña; María Stella Volpe, primera reina internacional de Café; Varo Vargas, Míster Supranational; Juan Pablo Murillo, diseñador, y Harry Levy, presentador. La música estuvo a cargo del grupo Alkilados.

(Le puede interesar: La búsqueda de un padre que se convirtió en una novela)



“He tenido la oportunidad de participar en diferentes concursos de belleza, y simultáneamente estar en la Universidad, y me doy cuenta de que son dos carreras que me ayudan a cumplir el sueño de dejar en alto el nombre de mi país y ahora enaltecer este fruto maravilloso que nos llena de alegría y felicidad cada día, como es el café de Colombia”, dijo la reina.



La edición número 65 de la Feria de Manizales empezó el pasado 2 de enero y ha tenido varias actividades, entre ellas la temporada taurina, de las pocas que quedan en el país.

Adicionalmente, los habitantes de Manizales y los turistas pudieron disfrutar de conciertos, programaciones en fondas y arrerías, feria artesanal y planes para los niños.



Los deportes no fueron ajenos a la feria, pues hubo campeonato de fútbol femenino e infantil, y de tenis, entre otros.



Los amantes de las aves tuvieron jornadas de avistamiento en una de las regiones con mayor cantidad de especies.



También hubo espacio para la cultura, con obras teatrales de grupos locales, películas y exposiciones, una de ellas fotográfica, 100 años del cable aéreo Manizales, con la historia de este importante sistema de transporte de la capital de Caldas.



Hoy termina la feria con un encuentro y exhibición de parapentistas.