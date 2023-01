Fue la historia de amor de dos poderosos: Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa. Ella, la dueña del espectáculo mediático en España; él, el intelectual de habla hispana más importante del mundo. Isabel: la reina de la prensa rosa; Mario: la corona de la cultura. Nunca se casaron, pero pareció que sí. Un noviazgo de ocho años que daba la impresión de ser un matrimonio de medio siglo. Miles de noticias alrededor de ellos, como si se tratara de una relación que se perdía en el origen de los tiempos.

Pero la separación llegó. Lo anunció la filipina, nacida en Manila hace 71 años, en el santuario mediático de la prensa rosa: ¡Hola!, su segundo hogar, la publicación que le ha dado más portadas a Isabel que a ninguna otra persona en el mundo. Con la exclusiva bajo el brazo, la revista puso el tono a las fiestas decembrinas. Preysler expresó: “Mario y yo hemos decidido poner a nuestra relación definitivamente”.



(Lea también: Revelan por qué Mario Vargas Llosa se separó de Isabel Preysler)



No era una inocentada. Era una verdad cantada desde hace meses. Por eso, a Isabel se le escapó la palabra ‘definitivamente’. Porque las separaciones fugaces venían de tiempo atrás. La última vez Vargas Llosa salió de la casa de la filipina, situada en el prestigioso barrio de Puerta de Hierro, para nunca regresar. Volvió a su apartamento en el centro de la capital de España, donde había vivido con su exesposa, Carmen Patricia Llosa, ubicado exactamente en la calle de la Flora.



El círculo cercano a Vargas Llosa cuenta que la casa de Isabel, una mansión de la avenida Miraflores, se había convertido en un lugar de novela desde 2015.



Se mezclaban los flashes de los periodistas del corazón con los cultos libros del premio Nobel. Mientras ella daba primicias sobre su propia vida y la de sus hijos, él escribía literatura y leía obras que exquisitamente le seleccionaban sus colaboradores.



Mientras desfilaban maquilladores y peluqueros por la casa para atender las exigencias cosméticas de la “reina de corazones” –como suele llamarse a Preysler–, Vargas Llosa recibía a intelectuales llegados de todas partes del mundo y a políticos latinoamericanos interesados en el pensamiento liberal del escritor.



Allí, pues, cohabitaban el espectáculo y la cultura. Hasta que reventaron las cosas. Hasta que llegó la separación entre dos formas de ser. Vargas Llosa odiaba el espectáculo que se había tenido que aguantar con Isabel, y Preysler odiaba tener que lidiar con gente que solo hablaba de libros y letras. Mientras el premio Nobel recibía noticias como su elección a la Academia Francesa, la socialité recibía reclamos de sus cercanos admiradores que le pedían más o menos escote en sus vestidos.

Los amores de la filipina

Isabel Preysler llegó a España desde Filipinas a los 17 años impulsada por sus padres, que estaban inconformes con una relación sentimental de la bella hija.



Pronto atrajo al popular cantante Julio Iglesias, con quien tuvo tres hijos: Chabeli y los cantantes Julio José y Enrique. Y llegó la separación. Las infidelidades mutuas habrían sido la causa. Pero ella ya brillaba en las páginas de las revistas del corazón: era la exesposa del artista más internacional de España.

(Tal vez quiera leer: Falleció en Bogotá Lilly de Ungar, directora de la Librería Central)



Al cabo del tiempo echó redes sobre la nobleza. Conquistó a Carlos Falcó, marqués de Griñón, un hombre que consumía fortunas heredadas hasta que Isabel le dijo que se iba a arruinar si no se ponía a trabajar. Falcó, gracias a Preysler, se convirtió luego en un importante empresario vinícola. El matrimonio duró cinco años y tuvo una hija: Támara Falcó Preysler, marquesa de Griñón, llamada a ser la sucesora de su madre en el mundo del espectáculo rosa.



Después optó por un político, reconocido economista y exministro de Hacienda, Miguel Boyer, con quien tuvo una hija, Ana. Está casada con el tenista Fernando Verdasco y es madre de un hijo. Boyer sufrió un derrame cerebral e Isabel permaneció a su lado hasta su fallecimiento en 2014. La pareja era amiga de Vargas Llosa y su esposa y compartieron varios viajes juntos. Isabel ya sabía que le gustaba al nobel.



Ambos se habían conocido en la década de los ochenta. “Vi por primera vez a Mario en San Luis, Misuri, cuando lo entrevisté en el año 1986 para ¡Hola!”, contó Preysler hace algunos años. El escritor quedó maravillado con la filipina. Le escribió una carta en la que le confesó sus sentimientos, pero decidió respetar los matrimonios de ambos. El amor quedó congelado hasta febrero de 2015.

Un romance de novela

Ambos viajaron invitados por la empresa Porcelanosa para visitar al entonces príncipe Carlos en el palacio de Buckingham. El romance tomó cuerpo y estalló la noticia: se declararon públicamente enamorados.



El escritor se separó de su mujer, Patricia Llosa, después de celebrar las bodas de oro. Fue criticado con dureza por sus hijos, Álvaro, Gonzalo y Morgana, que inicialmente tomaron partido por la madre.



“Mis hijos y yo estamos sorprendidos y muy apenados por las fotos que han aparecido en una revista del corazón”, dijo Patricia. “Hace apenas una semana estuvimos con toda la familia en Nueva York celebrando nuestros 50 años de casados y la entrega del doctorado de la Universidad de Princeton”.

Él ya parecía sentirse incómodo viendo su imagen convertida en un adorno, en un reclamo para fiestas y eventos FACEBOOK

TWITTER

Vargas Llosa se fue a vivir a la casa de Isabel. Parecía un amor idílico, pero, tras ocho años de convivencia, llegó la ruptura. Fue una sumatoria de causas: celos del escritor, de quien siempre se ha dicho que es un hombre impetuoso; incompatibilidad de ambientes profesionales; desgaste; ausencia de un proyecto común; y, según informó a El País una persona cercana al nobel, “Él ya parecía sentirse incómodo viendo su imagen convertida en un adorno, en un reclamo para fiestas, eventos y hasta para el documental de la hija de Isabel, Tamara Falcó”.



Nadie, en todo este tiempo, se percató de que Vargas Llosa había expresado sus sentimientos en Los vientos, un cuento de tintes autobiográficos, publicado en 2021, donde podrían hallarse varias claves de la ruptura: “Todas las noches, parece mentira, desde que cometí la locura de abandonar a mi mujer, pienso en ella y me asaltan los remordimientos. Creo que solo una cosa hice mal en la vida: abandonar a Carmencita por una mujer que no valía la pena [...]. Todas las noches pienso en ella y le pido perdón”.

Ya me olvidé del nombre de aquella mujer por la que abandoné a Carmencita. Fue un enamoramiento violento y pasajero FACEBOOK

TWITTER

En el cuento, Vargas Llosa relata la historia de un hombre que se arrepiente de haber cambiado a su esposa por otra. “Ya me olvidé del nombre de aquella mujer por la que abandoné a Carmencita. Nunca la quise. Fue un enamoramiento violento y pasajero, una de esas locuras que revientan una vida. Por hacer lo que hice, mi vida se reventó y ya nunca más fui feliz [...]. Fue un enamoramiento de la pichula, no del corazón. De esa pichula que ya no me sirve para nada, salvo para hacer pipí”.



El nombre de Carmencita coincide con el nombre completo de su prima y exesposa, Carmen Patricia. La fecha de redacción del cuento –2020– indica, además, que el desenamoramiento había empezado dos años atrás.

Mirada al futuro

Según informó El País, periódico del cual es columnista, Vargas Llosa, de 86 años, “está de buen ánimo y trabajando en una nueva novela”, mientras Isabel Preysler optó por viajar a los Estados Unidos para pasar el fin de año y la fiesta de los Reyes Magos con sus hijos y nietos. La exesposa del nobel, en República Dominicana, no ha comentado la noticia.



Tras el divorcio, se repartieron el patrimonio inmobiliario: el escritor se quedó con los apartamentos de Madrid y París, y Patricia, con el de Nueva York, ubicado en la calle 57 con la Octava Avenida, y con la propiedad familiar de Lima.



La pareja divorciada tiene cinco nietas y un nieto. Una de sus nietas se casa en marzo, poco después de que el abuelo tome posesión como miembro de la Academia Francesa, la más prestigiosa y cerrada institución de las letras de Francia.



Isabel Preysler continuará con sus esperadas apariciones mediáticas en España. Ambos, sumamente poderosos, seguirán con sus vidas aparte, después de protagonizar una novela no escrita que aún dará mucho que hablar.

JUANITA SAMPER OSPINA

Corresponsal de EL TIEMPO en Madrid

Otros temas que pueden interesarle: